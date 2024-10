L'inflation sur un an s'établit à 1,2% en octobre, presque stable par rapport à septembre

Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,2% en France, légèrement tirés vers le haut par ceux de l'énergie ou encore des produits manufacturés.

L'Insee a dévoilé ce jeudi ses premières estimations concernant l'inflation au mois d'octobre en France. Sur un an, la hausse des prix à la consommation s'établit à 1,2%, selon le rapport de l'institut. Un chiffre quasi-stable par rapport à celui de septembre, où l'inflation sur un an était estimée à 1,1%. "Cette quasi-stabilité de l'inflation résulterait d'un ralentissement des prix des services et d'une baisse de ceux de l'énergie moins marquée sur un an qu'en septembre", précise le document.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2%. En septembre, ils avaient diminué d'1,2%, conséquence de la retombée de l'effet Jeux olympiques, qui avait boosté les prix de certains secteurs pendant l'été. Entre septembre et octobre, la "légère hausse" est portée par "celles des prix de l'énergie (principalement ceux des produits pétroliers et du gaz), des prix des produits manufacturés (notamment ceux de l'habillement et des chaussures), des prix des services (notamment ceux des transports) et des prix de l'alimentation (en particulier les produits frais)."

1,7% sur la zone euro

Il y a encore un an, en octobre 2023, l'inflation française était de 4% sur 12 mois, rappelle l'Insee. Depuis cet été, la France est repassée sous la barre des 2%, pour la première fois depuis la flambée des prix engendrée par l'invasion russe en Ukraine, en 2021.

Le freinage inflationniste est visible dans toute la zone euro, où la hausse des prix sur un an était évaluée à 1,7% en septembre. De quoi convaincre a priori la Banque Centrale Européenne de poursuivre sa politique d'abaissement de ses taux d'intérêt, amorcée en juin.