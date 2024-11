Election présidentielle US : Donald Trump revendique sa victoire, Emmanuel Macron le félicite

Donald Trump a revendiqué sa victoire et remercié les Américains de l'avoir élu, une victoire annoncée par Fox News mais pas par Associated Press. Il compte actuellement 267 grands électeurs, et atteindrait 270 avec l'Alaska, un Etat qui lui est promis.

Devant ses supporters, Donald Trump a revendiqué ce matin "une victoire politique jamais vue" aux États-Unis. Il a notamment remporté l'État de Pennsylvanie, qui compte 19 grands électeurs. À 9h30, il avait remporté 267 grands électeurs : l'Alaska lui permettrait de remporter les 270 nécessaires pour accéder à la présidence, un État qui lui est promis.

"L'âge d'or des États-Unis"

Donald Trump s'est exprimé à son QG de campagne à Palm Beach en Floride, revendiquant "une victoire politique jamais vue" aux États-Unis. Il a affirmé que son parti allait atteindre les 315 grands électeurs, alors que 270 sont nécessaires pour obtenir la majorité. "Nous allons guérir notre pays qui a besoin d'aide, nous allons réparer la frontière. Personne ne pensait que c'était possible et regardez ce qu'il s'est passé", a-t-il déclaré à une foule en délire.

"Je vais me battre pour vous chaque jour […] ça va être l'âge d'or des États-Unis", a-t-il promis, se félicitant d'avoir conquis le vote populaire. Selon Reuters, le soutien des électeurs hispaniques à Trump aurait augmenté de 13 points par rapport à 2020. À l'échelle nationale, Trump a remporté 45% des voix des électeurs hispaniques, contre 53% pour Kamala Harris. La candidate démocrate a fait savoir qu'elle ne comptait pas s'exprimer pour l'instant.

Emmanuel Macron félicite Donald Trump

Les chefs de gouvernement du monde entier ont félicité Donald Trump, notamment Emmanuel Macron, qui s'est dit sur X "prêt à travailler ensemble avec respect et ambition". "Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité", a écrit le Président français. Benjamin Natanyahu a également félicité "le plus grand retour de l'histoire" sur X, espérant "un nouveau départ pour l'Amérique et un puissant réengagement envers la grande alliance entre Israël et l'Amérique", alors que les soutiens de Kamala Harris lui reprochaient son soutien envers Israël.

Volodymyr Zelensky a également félicité le 47è président des États-Unis, espérant déjà "discuter des moyens de renforcer le partenariat stratégique de l'Ukraine avec les États-Unis", a déclaré le président ukrainien. De son côté, Trump a remercié Elon Musk dans son discours, le qualifiant de "star" et de "génie". "On doit protéger nos génies, car on n'en a pas beaucoup. […] Est-ce que les États-Unis sont capables de faire ça sans toi ? Non. C'est pour ça que je t'aime Elon".