États-Unis : le Congrès favorable à une mesure temporaire pour éviter le "shutdown"

Si un budget n'est pas adopté avant le 20 décembre, les services fédéraux américains pourraient se retrouver paralysés. Ce dimanche, le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, s'est dit favorable à l'adoption d'une mesure temporaire pour éviter ce "shutdown". Les parlementaires américains doivent adopter le budget 2025 avant le 20 décembre pour éviter le chômage technique pour des millions de fonctionnaires ainsi que la suspension de certaines aides alimentaires ou encore la perturbation du trafic aérien. Les élus peuvent également s'entendre sur une mesure temporaire puis attendre l'investiture de Donald Trump le 20 janvier pour adopter le budget annuel.

Le contrôle républicain

"Le 20 décembre est la date limite. Nous espérons toujours que nous pourrons parvenir [à adopter le budget], mais sinon, nous aurons une mesure temporaire, je pense, qui s'appliquera au début de l'année prochaine et nous laissera le temps nécessaire pour y parvenir", a déclaré Mike Johnson sur Fox News. Suite aux élections du 5 novembre, les républicains ont conservé la majorité à la Chambre des représentants et récupéré celle du Sénat. Cependant, les nouveaux élus ne pourront prendre leurs fonctions au Congrès que début janvier. Ainsi, pour Mike Johnson et les républicains, une mesure temporaire serait "une bonne décision".

"Le pays en bénéficierait : vous auriez alors le contrôle républicain, et nous aurions un peu plus notre mot à dire sur le montant de ces projets de loi de dépenses", a déclaré Johnson, accusant les démocrates, qui contrôlaient le Sénat, d'avoir bloqué l'adoption des mesures. À cause des élections, le Congrès américain a pris une pause de plus d'un mois. "Le nouveau programme de réformes commencera sérieusement dès que le président Donald Trump prendra ses fonctions en janvier, et nous avons un programme chargé à mettre en œuvre. Les cent premiers jours du nouveau Congrès vont être énergiques. Et nous préparons tous les membres du Congrès à cela", a assuré le républicain. Cette semaine, Mike Johnson a rencontré le nouveau chef des républicains au Sénat, John Thune, un républicain plutôt traditionnel. "Il m'a dit qu'il était prêt à mettre en œuvre cette politique de "l'Amérique d'abord" […] Ce sera donc une période très chargée pour le Congrès et une bonne période pour le pays", a déclaré Johnson.