Les immatriculations de voitures électriques européennes en baisse de 9,5% en novembre

La part de voitures électriques a fondu à 15% à l'échelle européenne sur un an. Celle des hybrides non rechargeables, en revanche, continue de croître.

La contraction du marché européen des véhicules électrique se confirme : le nombre d'immatriculation de voitures électriques neuves a diminué de 9,5% sur un an, d'après les statistiques publiées ce jeudi par l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA). Un repli nettement plus marqué que celui du marché global, toutes motorisations confondues, qui s'est contracté d'un peu moins de 2% sur la même période.

La tendance est plombée par les difficultés des constructeurs français et allemands : en France, le nombre d'immatriculations a ainsi baissé de 24,4%, tandis qu'en Allemagne, la chute est à peine moindre, de l'ordre de 21,8%.

Les hybrides non rechargeables dépassent les voitures à essence

Résultat : à l'échelle européenne, les voitures électriques ne représentent plus que 15% de parts de marché, contre 16,3% en novembre 2023. La part d'hybrides rechargeables a également légèrement reculé, passant de 8,2% à 7,6%. A l'inverse, les hybrides non rechargeables ont le vent en poupe, puisqu'elles représentent désormais 33,2% de parts de marché, contre 27,5% un an plus tôt. Elles devancent désormais les voitures à essence, qui représentent 30,6% du marché.

Les constructeurs allemands et français conservent malgré tout leur mainmise sur le marché automobile européen : le groupe Volkswagen en détient 26,7%, devant Stellantis (16,8%) et Renault (10,8%). Mais ce dernier est talonné par le Japonais Toyota (8%) et le Sud-Coréen Hyundai (7,9%).