Bourse : les marchés en hausse suite aux investissements de Trump dans l'IA

À la suite des annonces d'importants investissements dans l'intelligence artificielle par le gouvernement Trump, le Nasdaq, indice à forte dominante technologique, était en hausse 1,47%.

Suite aux annonces d'investissements massifs de Donald Trump dans l'intelligence artificielle et aux résultats positifs des entreprises, les marchés mondiaux étaient en nette progression ce mercredi. "Le marché reprend des couleurs à l'aube de la deuxième présidence de Donald Trump, qui s'avère être le principal moteur sur les marchés mondiaux", a expliqué Kathleen Brooks, directrice de la recherche économique chez XTB. "Les indices américains sont en hausse et le S&P 500 se rapproche à grands pas de son record de décembre", a-t-elle détaillé. À Wall Street, vers 16h55 GMT ce mercredi, le S&P 500 affichait une hausse de 0,84% et le Dow Jones de 0,32%. Le Nasdaq, à forte dominante technologique, était lui en hausse de 1,47%. Après l'annonce de Donald Trump de lancer un nouveau projet d'intelligence artificielle (IA), baptisé "Stargate", comprenant des investissements d'"au moins 500 milliards de dollars" dans des infrastructures d'IA aux États-Unis, les valeurs technologiques étaient à la fête. Stargate doit réunir Oracle, spécialiste du Cloud (+6,53% à New York), SoftBank, géant japonais des investissements (+10,61% à Tokyo) et OpenAI, à l'origine de ChatGPT. "Les actions européennes se redressent également", a expliqué Kathleen Brooks, expliquant que l'indice paneuropéen Stoxx 50 (+0,77% à la clôture) "a atteint un niveau record, porté par le luxe et les valeurs technologiques européennes qui, elles, bénéficient des plans d'investissement de Trump en manière d'intelligence artificielle".

Netflix en tête

"L'Europe est un marché peu cher et qui profite dans l'ensemble d'un environnement économique favorable : l'inflation américaine se situe entre 2% et 3%. La reprise économique est visible quasiment partout et les taux refluent", explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique pour Lombard Odier IM, au Figaro. À Francfort, le DAX a atteint un nouveau record à 21 330,87 points, clôturant en hausse de 1,01%. La Bourse de Paris a augmenté de 0,86% mais Londres est restée stable (-0,04%) et Milan a baissé de 0,57%. Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt des États-Unis à dix ans s'affichait à 4,60% vers 16h50 GMT ce mercredi. "La dernière bonne nouvelle qui manquait aux marchés était d'avoir des signaux positifs sur les bénéfices des entreprises", détaille-t-il. Netflix a impressionné le marché avec près de 19 millions de nouveaux abonnements sur le quatrième trimestre 2024, portant son total à 301,6 millions en tout, et lui permettant de clôturer Wall Street avec +10,68%.

Le pétrole en baisse

L'action du géant allemand des logiciels SAP "a atteint un nouveau record", à +2,16% et le géant néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs ASML "est revenu à niveau le plus élevé depuis le mois d'octobre", avec +2,14% à Amsterdam. "Bien qu'ASML soit loin de son sommet atteint en juin 2024, les perspectives du fabricant ont été stimulées par le président Trump et l'importance qu'il accorde à l'IA", a expliqué Kathleen Brooks. Portés par les perspectives de développement des infrastructures IA aux États-Unis, les "data centers" étant particulièrement gourmands en énergie, les géants français des équipements électriques Schneider Electric et Legrand ont bondi de 2,64% et 2,99%, quand le groupe Siemens Energie a augmenté de 6,53% à Francfort. Le dollar a augmenté de 0,16% par rapport à l'euro et le prix du pétrole à baissé de 0,30 pour le prix du baril de WTI américain et de 0,26 pour celui de Brent de la mer du Nord.