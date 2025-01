Droits de douane : l'UE "prête à discuter avec la nouvelle administration" américaine pour éviter les tensions

"Nous entretenons des relations commerciales et d'investissement étroites, coordonnées et équilibrées", a déclaré l'ambassadrice de l'Europe à Washington, Jovita Neliupsiene.

Alors que Donald Trump a déclaré que l'Union européenne traitait les États-Unis de manière "injuste", celle-ci s'est dite "prête à discuter avec la nouvelle administration" américaine pour éviter des tensions commerciales, a affirmé Jovita Neliupsiene, ambassadrice de l'UE à Washington. "Nous sommes prêts à discuter avec la nouvelle administration de la manière dont nous pouvons renforcer nos relations, qu'il s'agisse de l'énergie, de la défense, du commerce […] ou tout autre secteur", a-t-elle déclaré.

La question des droits de douane

Plus tôt, Donald Trump a déclaré que "du point de vue des États-Unis, l'UE nous traite très injustement, très mal". De son côté, l'ambassadrice a affirmé que l'UE et les États-Unis entretiennent "des relations commerciales et d'investissement étroites, coordonnées et équilibrées". Le 47è président des États-Unis accuse notamment l'UE d'imposer des "droits de douane" et des "taxes" aux États-Unis, rendant "très difficile l'importation des produits en Europe" alors que les 27 "vendent leurs produits aux États-Unis". L'ambassadrice a rappelé que l'UE est "le plus grand consommateur de gaz naturel liquéfié (GNL)" américain et que "les Européens sont parmi les plus gros consommateurs de marques américaines, comme Tesla et Apple".

Des économies complémentaires

Jovita Neliupsiene a également rappelé que "l'UE figure parmi les trois premières destinations d'exportation pour 46 États américains, et les investissements de l'UE à l'échelle nationale soutiennent des millions d'emplois aux États-Unis". Cependant, Trump a soutenu que les États-Unis avaient "des centaines de milliards de dollars de déficit avec l'UE", que "personne n'en est satisfait" et que son administration allait "faire quelque chose pour y remédier".

"L'UE et les États-Unis sont profondément liés de part et d'autre de l'océan […] et nos économies sont complémentaires", a souligné Jovita Neliupsiene. Elle a également rappelé l'engagement de l'UE envers l'Ukraine, alors que Trump a déclaré que "les efforts" des États-Unis "pour parvenir à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine sont, espérons-le, désormais en cours". L'UE est devenue "le plus grand donateur pour l'Ukraine" selon l'ambassadrice, citant "plus de 174 milliards d'euros d'aide financière, de défense et d'aide humanitaire", permettant l'accueil de "plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens à l'intérieur de nos frontières".