Les droits de douane vont peser sur la croissance américaine

Selon l'agence de notation Fitch, les droits de douane et le climat d'incertitude dans les entreprises devraient peser sur la croissance américaine.

Dans un rapport publié ce mardi 11 février, l'agence de notation Fitch s'attend à un ralentissement de l'économie américaine. Ses analystes estiment que même si "la consommation soutient la croissance économique", celle-ci devrait "décélérer en 2025, sous l'effet d'une hausse des droits de douane, d'un ralentissement des investissements et une accélération des dépenses publiques".

Risque significatif de recul de la croissance

"Les droits de douane plus élevées, les réformes de l'État fédéral, les baisses d'impôts et les limitations de l'immigration sont des éléments essentiels qui pourraient avoir des ramifications significatives, et dont l'effet dépendra de la mise en place, de l'ampleur et du calendrier" des décisions politiques du gouvernement américain. L'agence s'inquiète du "protectionnisme commercial" qui pourrait être "la décision potentiellement avec le plus gros impact pour l'instant sur l'économie américaine". "Une hausse marquée des droits de douane américains entraînerait une hausse des prix à la consommation, des coûts de production, représentant un risque significatif de recul de la croissance qui est portée par les dépenses de consommations", estime Fitch.

Une série de décrets

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a signé une série de décrets instaurant des droits de douane sur des produits de différents pays, ciblant plus spécifiquement lundi les importations d'aluminium et d'acier. Accusant le Canada et le Mexique de ne pas agir pour réduire le flux de fentanyl, opioïde à l'origine d'une grave crise sanitaire aux États-Unis, il a imposé aux deux pays des droits de douane de 25% sur leurs produits. S'ajoutant aux droits déjà existants, il a imposé 10% de droits de douane supplémentaires aux produits chinois, eux aussi jouant un rôle dans la production de fentanyl selon le président.

Donald Trump devrait annoncer prochainement l'instauration de droits de douane réciproques, soit une taxation égale sur les produits américains entrant dans d'autres pays. Lors de sa campagne, il avait parlé de taxer l'ensemble des produits entrant aux États-Unis de 10% à 20%, allant de 60% à 100% pour les produits chinois. Il espère ainsi compenser les baisses d'impôts promises durant son mandat.