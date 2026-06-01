Le sommet Choose France 2026 atteint un record de 93 milliards d'euros d'investissements étrangers

Ces investissements devraient générer plus de 15 000 emplois en France, selon Emmanuel Macron.

Le sommet Choose France 2026 a marqué un tournant dans l'attractivité économique de la France, avec l'annonce d'un montant record de 93 milliards d'euros d'investissements étrangers. Ce chiffre dépasse largement les 87 milliards d'euros cumulés des huit éditions précédentes. Emmanuel Macron a souligné l'impact positif de ces investissements sur l'emploi, avec la création attendue de plus de 15 000 postes à travers le pays.

Investissements majeurs dans les infrastructures numériques et l'IA

Parmi les investissements les plus significatifs, SoftBank, le géant japonais, a annoncé un engagement de 75 milliards d'euros pour la construction de data centers en France. Sur ce montant, 45 milliards d'euros seront investis dans la région des Hauts-de-France d'ici 2031, marquant le plus grand investissement en Europe dans le domaine de l'intelligence artificielle. De son côté, Brookfield Asset Management, un gestionnaire d'actifs canadien, prévoit d'investir 10 milliards d'euros supplémentaires dans les infrastructures numériques françaises, portant son investissement total à 30 milliards d'euros.

Développement des infrastructures et de la logistique

Le fonds émirati MGX, en partenariat avec Bpifrance, investira 7,5 milliards d'euros pour la construction d'un deuxième site de centres de calcul, en complément du site déjà en construction à Fouju, en Seine-et-Marne. Amazon a également annoncé l'ouverture de trois nouveaux sites logistiques en France, ce qui ajoutera 1 000 emplois aux 7 000 déjà promis. Cette expansion s'inscrit dans un plan d'investissement de 15 milliards d'euros sur trois ans.

Investissements dans l'industrie et l'énergie

Le groupe sidérurgique italien Marcegaglia investira 600 millions d'euros supplémentaires à Fos-sur-Mer pour la production d'acier décarboné, portant son investissement total à 1,2 milliard d'euros. EDP, un énergéticien portugais, prévoit d'investir 1,3 milliard d'euros dans des projets éoliens, solaires et de stockage par batteries en France d'ici 2030. Enertrag, une entreprise allemande, investira 1,1 milliard d'euros dans de nouvelles infrastructures énergétiques en France d'ici la même échéance.

Modernisation et expansion dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique

Dans le secteur agroalimentaire, Mars investira 100 millions d'euros pour moderniser ses infrastructures en France, tandis que Ferrero consacrera 60 millions d'euros à une nouvelle ligne de production de biscuits. Le groupe pharmaceutique suisse Sandoz investira 150 millions d'euros pour augmenter les capacités de production de son site de Toulouse, spécialisé dans les médicaments biosimilaires. Le laboratoire britannique GSK investira 140 millions d'euros pour renforcer ses sites en France, avec une moitié dédiée à la recherche et développement. Enfin, Stallergenes Greer, spécialisé dans les traitements anti-allergie, investira 125 millions d'euros pour renforcer son outil industriel en région parisienne d'ici 2030.

Innovations technologiques et collaborations internationales

Salesforce, une entreprise américaine de logiciels, investira 2 milliards de dollars en France d'ici 2030 pour développer ses activités de cloud. Le groupe taïwanais Foxconn investira 120 millions d'euros à Angers pour une ligne de production de cartes mères dédiées à l'IA, en partenariat avec Bull. Ces investissements témoignent de l'attractivité de la France pour les entreprises technologiques et de l'importance croissante de l'innovation dans l'économie française. De plus, ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique de collaboration internationale, renforçant les liens économiques entre la France et ses partenaires mondiaux.