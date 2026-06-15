Trump menace des droits de douane de 100% sur les vins et champagnes français

Le président américain conditionne leur application à l'abandon de la taxe Gafam de 3%, à la veille du G7 d'Évian-les-Bains.

Donald Trump a déclaré n'avoir "pas d'autre choix" que d'imposer "des droits de douane de 100% sur tous les champagnes et tous les vins en provenance de France" si Paris ne renonce pas à sa taxe Gafam de 3% sur les géants technologiques américains. Il affirme avoir transmis cet avertissement directement à Emmanuel Macron, dans des propos rapportés par le New York Post, à la veille du G7 d'Evian-les-Bains, prévu lundi 15 juin 2026.

Le président américain a réitéré sa menace visant "tous les champagnes et tous les vins en provenance de France", en conditionnant son application à l'abandon par la France de sa taxe sur le numérique, instaurée en 2019 à hauteur de 3%. Cette taxe dite Gafam cible Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donald Trump a déclaré : "Je lui ai demandé de ne pas taxer les entreprises américaines, et s'il le fait, je n'aurai pas d'autre choix que d'imposer des droits de douane de 100% sur tous les champagnes et tous les vins en provenance de France."

Antécédents d’escalade tarifaire

Cette menace s'ajoute à des épisodes antérieurs : le président avait déjà évoqué en janvier 2026 et en mars 2025 l'imposition de droits de douane de 200% sur le vin et les autres boissons alcoolisées importés de France et de l'Union européenne. A l'époque, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France s'était dite "assez d'être sacrifiés systématiquement". Le 28 octobre 2025, les députés ont voté le doublement de la taxe Gafam de 3% à 6% lors de l'examen du budget 2026, une mesure finalement abandonnée, une séquence qui avait intensifié les tensions transatlantiques.

Donald Trump doit arriver à Evian-les-Bains pour la réunion du G7 lundi 15 juin. Emmanuel Macron, dont le second et dernier mandat s'achèvera l'année prochaine, l'accueillera. La réitération de ces menaces intervient à quelques heures de l'ouverture du sommet, ajoutant une pression bilatérale sur la filière viticole française, de nouveau sous tension.