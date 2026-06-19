Emmanuel Macron affirme que son successeur devra "reprendre le chantier" de la réforme des retraites

Le président estime que la réforme des retraites reste "indispensable" et devra être reprise par le prochain chef de l'Etat pour réduire les dépenses publiques.

Reconnaissant "n'avoir pas été suivi en totalité sur la question des retraites", Emmanuel Macron a estimé jeudi que "ceux qui viendront après" lui devront "reprendre le chantier", jugeant cette mesure "la plus efficace et pertinente" pour réduire les dépenses publiques. A moins d'un an de l'élection présidentielle, le chef de l'Etat a livré un constat sans détour sur un dossier qui a marqué ses deux quinquennats.

Un chantier inachevé

Interrogé sur France 2, Emmanuel Macron a déclaré : "Il faudra reprendre le chantier des retraites. C'est indispensable dans un pays qui vieillit". Pour le président, ne pas faire cette réforme serait "hypocrite" car "c'est le plus grand poste de dépenses publiques". Il a insisté sur le fait que "ceux qui viendront après" lui devront "reprendre le chantier", soulignant que cette réforme constitue "la chose la plus efficace et pertinente" pour réduire les dépenses publiques.

En deux quinquennats, Emmanuel Macron n'a lui-même pas réussi à mener à bien cette tâche : sa promesse d'un "système universel" a d'abord été stoppée net par le Covid, puis sa hausse de l'âge légal de 62 à 64 ans a été suspendue après sa dissolution ratée et la nécessité de trouver un compromis budgétaire avec les socialistes.

Le président a reconnu : "Je n'ai pas été suivi en totalité sur la question des retraites", se disant même "obligé de constater" que la dernière "n'a pas été acceptée (ni) soutenue" et que la "majorité parlementaire" sortie des urnes en 2024 "est revenue dessus".

Emmanuel Macron a concédé : "Je le déplore à titre personnel, mais c'est la vie démocratique", tout en soulignant que "notre modèle social doit continuer d'être réformé", faute de quoi le "pays qui a le modèle social le plus généreux du monde" ne "pourra pas avoir une puissance durable". Mais cela "sera la tâche de ceux qui viendront après", a-t-il glissé à moins d'un an de l'élection présidentielle qui désignera son successeur. Sans indiquer sa préférence parmi les candidats déclarés ou pressentis, Emmanuel Macron a dit "faire confiance" aux Français pour "choisir ce qui est bon pour eux et saisir leur destin".

Un dossier récurrent et sensible

La réforme des retraites reste un dossier sensible et récurrent du débat public français, régulièrement évoqué pour garantir la soutenabilité financière du système face au vieillissement de la population. Emmanuel Macron avait déjà tenté une réforme systémique lors de son premier quinquennat, interrompue par la crise du Covid-19. Son second mandat n'a pas permis de surmonter les blocages politiques, laissant la question entière à la prochaine majorité.