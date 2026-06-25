La Cour des comptes alerte sur la hausse continue de la dette publique française

L'institution appelle à "une prise de conscience et des réponses rapides" face à la flambée inédite de la dette, qui atteint 3 536,1 milliards d'euros au premier trimestre 2026.

La Cour des comptes a publié, ce jeudi 25 juin 2026, un rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques françaises. Selon ce document, la dette publique a atteint un niveau inédit, franchissant la barre des 3 536,1 milliards d'euros au premier trimestre 2026, soit 117,5% du produit intérieur brut (PIB). Ce chiffre, communiqué dans la matinée par l'Insee, marque une nouvelle étape dans la progression de l'endettement du pays.

Une dette à un niveau inédit

Fin 2025, la dette publique s'élevait à 3 460,5 milliards d'euros, soit 115,6% du PIB. En trois mois, elle a donc augmenté de 75,6 milliards d'euros, portant le ratio à 117,5%. Ce niveau dépasse le précédent record observé en 2020, au plus fort de la crise sanitaire, alors qu'en 2007, la dette publique ne dépassait pas 65% du PIB. La France affiche désormais la troisième dette la plus élevée de la zone euro, derrière la Grèce et l'Italie.

Face à cette situation, la Cour des comptes appelle à "une prise de conscience et des réponses rapides". L'institution prévient que 2026 est "à nouveau une année à risque", en raison de la poursuite de la hausse de l'endettement et de l'absence de réduction suffisante du déficit annuel. C'est précisément cette incapacité à réduire le déficit qui nourrit la progression de la dette, souligne-t-elle, mettant en garde contre les conséquences à moyen et long terme pour la soutenabilité des finances publiques et la capacité de l'Etat à financer ses politiques.

En publiant ce rapport, la Cour entend placer la question de la dette au centre du débat public et insiste sur la nécessité d'engager rapidement des mesures pour enrayer cette dynamique.