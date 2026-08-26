Le Parti socialiste et Place publique ratifient un accord sur leur primaire pour la présidentielle 2027

Les deux partis ont validé mardi soir les modalités de la "primaire de la gauche socialiste et démocratique", prévue en deux tours en octobre pour désigner leur candidat à la présidentielle.

Le Parti socialiste et Place publique ont ratifié mardi soir l'accord trouvé sur les modalités de la "primaire de la gauche socialiste et démocratique", qui servira à désigner leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Cette primaire se tiendra en deux tours, les 9-10 et 16-17 octobre.

L'accord a été ratifié par le Conseil national du PS, par 159 voix pour, 32 contre et 21 abstentions. L'Assemblée politique nationale de Place publique l'a validé à l'unanimité. Selon une source socialiste, le petit parti Gauche républicaine et socialiste (GRS) du député Emmanuel Maurel pourrait également se joindre à la primaire.

Modalités de participation et organisation du scrutin

Le vote pour désigner celui qui représentera l'arc social-démocrate à l'élection présidentielle des 18 avril et 2 mai sera un scrutin électronique uninominal. Les militants socialistes et de Place publique "à jour de cotisation" pourront y participer. Sont également concernées les personnes qui adhéreront à l'un des deux partis ou auront cotisé à "un pôle social-démocrate", une structure tierce créée pour ceux qui ne souhaitent pas adhérer à un parti. Cette dernière portera le nom d’"Association de financement de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique".

Pour participer au vote, une cotisation de 15 euros sera demandée, avec un tarif social à 10 euros "arraché" par le courant d'Olivier Faure, précise la direction du PS. Les électeurs devront avoir adhéré ou cotisé au plus tard 3 jours avant le premier ou le second tour. Ce tarif de 15 euros, jugé trop élevé par le courant d'Olivier Faure, ainsi que par Philippe Brun et Ségolène Royal, a poussé certains au Conseil national du PS à voter "contre" ou à s'abstenir lors de la ratification de l'accord.

Pour pouvoir se présenter, il faudra, pour les socialistes, obtenir les parrainages de 15 membres du conseil national, ou de dix parlementaires, ou de 50 conseillers régionaux ou départementaux sur huit départements et trois régions, ou de 50 maires répartis sur trois régions.

Candidatures et calendrier

Quatre candidats ont d'ores et déjà annoncé leur participation à cette primaire fermée, comme l'eurodéputé et coprésident de Place publique, Raphaël Glucksmann. Côté socialiste, les députés Philippe Brun et Jérôme Guedj, ainsi que l'ex-candidate à la présidentielle Ségolène Royal, seront également candidats. Le patron du PS, Olivier Faure, n'a lui pas encore fait acte de candidature. Ce dernier souhaitait pour rappel la tenue d'une primaire ouverte.

Les candidats devront se déclarer entre le 1er et le 15 septembre. Ils devront tous signer une charte des valeurs : la direction du PS a obtenu que la mention qu'"il n'y aura pas d'accord avec LFI aux législatives" n'y figure pas, contrairement à ce que souhaitait le coprésident de Place publique.

En signant cette charte, les candidats doivent par ailleurs s'engager "à proposer le rassemblement à tous les partis de la gauche démocratique, écologique et républicaine afin de construire ensemble un programme commun, un accord législatif et un contrat de gouvernement", a précisé le PS dans un communiqué.