Le gouvernement envisage de réformer ou supprimer l'abattement fiscal de 10% sur les pensions de retraite dans le cadre du budget 2027

L'exécutif étudie la suppression ou la réforme de l'abattement fiscal de 10% sur les pensions de retraite, dans le cadre de la préparation du budget 2027.

A l'approche de la présentation du projet de budget pour 2027, le gouvernement sort peu à peu du bois. Ce week-end, Sébastien Lecornu a précisé ses pistes concernant les contribuables retraités, que l'exécutif entend mettre à contribution pour remettre les finances publiques d'équerre. Parmi les mesures envisagées figure l'abattement fiscal de 10% sur les pensions de retraite.

Les retraités dans le viseur du budget 2027

Le Premier ministre s’est montré favorable à l’ouverture de discussions sur des mesures visant à mettre les retraités à contribution, dans le cadre du budget 2027. Afin d’économiser 6 milliards d’euros, plusieurs mesures sont sur la table, a rappelé le Premier ministre dans une lettre consultée par Le Figaro : "désindexation ou sous-indexation de certaines pensions, indexation différenciée, évolution de l’abattement fiscal de 10% applicable aux pensions".

Cet abattement permet de réduire le revenu imposable des retraités.

La suppression de l’abattement fiscal dont bénéficient les retraités n’est pas une idée neuve. Celle-ci avait été clairement évoquée par l’ancien chef du gouvernement François Bayrou, le 15 juillet 2025, lors d’une conférence de presse. A l’époque, le président du MoDem décrivait cet avantage fiscal comme "pas justifié" et proposait de le remplacer par un "forfait annuel", qui mettrait les retraités les plus favorisés à contribution tout en épargnant les petites et moyennes pensions.