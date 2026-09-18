Gabriel Attal propose la création des "Etats-Unis d'Europe" via un référendum européen

Le candidat à la présidentielle détaille sa vision d'une Europe fédérale, prônant une fusion économique et écologique d'un noyau dur de pays pour affronter la concurrence mondiale.

Gabriel Attal, candidat à l’élection présidentielle et secrétaire général de Renaissance, a présenté jeudi 17 septembre 2026 à Reims sa vision d’une Europe profondément transformée. Lors d’un discours prononcé à l’entreprise aérospatiale Latitude, il a affirmé : "Je le dis avec force : l’Europe actuelle, à 27, a atteint ses limites. Nous ne pourrons pas aller plus loin dans le système actuel." Selon lui, l’Union européenne doit franchir une nouvelle étape pour répondre aux défis contemporains et peser face aux grandes puissances mondiales.

Dépeignant une Europe "attaquée", notamment par la concurrence des Etats-Unis et de la Chine, Gabriel Attal a plaidé pour la création des "Etats-Unis d’Europe", défendant le "projet d’une génération". Il estime que l’Europe avance actuellement avec "des boulets aux pieds", citant la concurrence que se font les Etats européens entre eux, ou encore "des circuits de financement qui restent fragmentés".

Gabriel Attal a précisé : "Ce que je propose, ce n’est évidemment pas la création d’un pays unique, c’est une fusion économique et écologique d’abord entre un noyau dur de pays européens." Il n’a pas précisé le nombre de pays visés pour ce noyau dur.

Un référendum européen inédit

Pour instaurer ces "Etats-Unis d’Europe", Gabriel Attal souhaite organiser "le premier référendum européen, c’est-à-dire une consultation simultanée dans tous les pays qui auront vocation à les intégrer".

Assumant un "fédéralisme économique, technologique et écologique", il a précisé qu’"évidemment, les compétences régaliennes resteraient à la main des Etats". Au sein de ces Etats-Unis d’Europe, il a plaidé pour "la disparition totale des frontières économiques".

Le terme "Etats-Unis d'Europe" remonte à Victor Hugo, à qui Gabriel Attal a rendu hommage dans son discours. Concurrent d'Edouard Philippe au sein du bloc central, il a résumé ainsi l'alternative : "Il n'y a que deux choix politiques possibles. Le vieux cauchemar du Frexit ou un rêve nouveau. Un rêve atteignable. Un rêve que je suis venu porter devant vous aujourd'hui. Préparer les Etats-Unis d'Europe."