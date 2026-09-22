Matthieu Pigasse "ne tourne pas la page" de l'élection présidentielle 2027 et veut "œuvrer pour l'union de la gauche"

Ecarté de la primaire sociale-démocrate, le banquier d'affaires maintient son engagement politique et défend l'union de la gauche malgré les critiques sur sa fortune.

Le banquier d'affaires Matthieu Pigasse, membre du conseil de surveillance du Groupe Le Monde et propriétaire de Radio Nova, a réaffirmé son engagement dans la perspective de l'élection présidentielle. Bien qu'il n'ait pas pu participer à la primaire sociale-démocrate, il "ne tourne pas la page" de la présidentielle et veut "œuvrer pour l'union de la gauche".

Un engagement politique maintenu malgré l’exclusion de la primaire

Matthieu Pigasse aurait voulu participer à une "primaire large" à gauche et a dénoncé "une primaire de cooptation", "où les candidats choisissent les candidats" et "où les candidats choisissent même d'une certaine façon leurs électeurs". Il "ne renonce pas à la bataille politique" à la présidentielle, où il entend "être utile" pour montrer que "des politiques de rupture sont possibles". "Je ne ferme aucune porte, je veux être utile. On est en septembre, personne ne connaît la photo finish des candidats et de l'élection", a-t-il déclaré sur France Inter.

Matthieu Pigasse veut "mener trois combats" à la présidentielle : "faire barrage à l’extrême droite", "œuvrer pour l’union de la gauche" et montrer que "des politiques de rupture sont possibles" comme il estime l’avoir fait sur l’annulation de la dette publique, son sujet de prédilection.

Epinglé par le Canard enchaîné pour des vacances d’ultrariche cet été sur l’île Moustique dans les Antilles, il a admis que "les montants évoqués [plus de 400 000 euros pour trois semaines] puissent choquer même s’il n’y a pas de police des vacances". "Je n’ai jamais caché avoir gagné beaucoup d’argent et que j’étais dans le champ de la taxe Zucman, c’est-à-dire un patrimoine de plus de 100 millions d’euros", a-t-il expliqué. "Je suis riche et je considère que les plus riches doivent contribuer plus", a-t-il affirmé. "L’indécence, ça serait d’avoir de l’argent et de demander des sacrifices aux autres. (…) On est de gauche en fonction de ses valeurs et de ses engagements, pas en fonction de son compte en banque", a-t-il plaidé.

Un acteur toujours présent dans le paysage médiatique et politique

Outre ses activités de banquier d’affaires, Matthieu Pigasse reste une figure influente dans les médias, en tant que membre du conseil de surveillance du Groupe Le Monde et propriétaire de Radio Nova. Son exclusion de la primaire sociale-démocrate, qu’il qualifie de "primaire de cooptation", n’a pas entamé sa détermination à peser sur le débat à gauche et à défendre l’idée d’une union pour faire face à l’extrême droite et promouvoir des politiques de rupture.