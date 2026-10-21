Donald Trump instrumentalise les violences du 17 octobre en France pour sa rhétorique anti-immigration

Donald Trump instrumentalise les violences du 17 octobre en France pour appuyer sa rhétorique anti-immigration, sans soutenir officiellement Marine Le Pen pour 2027.

Le président américain Donald Trump a présenté mardi 20 octobre Marine Le Pen comme la "voix conservatrice" en France après les violences du 17 octobre, mais sans aller jusqu'à apporter officiellement son soutien à la candidate d'extrême droite en vue de l'élection présidentielle de 2027.

Le président américain s'est saisi plusieurs fois ces derniers jours des pillages et émeutes qui ont secoué la France pour amplifier sa rhétorique anti-immigration. Depuis son retour au pouvoir, le milliardaire a lancé des opérations massives d'expulsions et n'a cessé d'imputer les violences en France à l'immigration.

"C'est elle la voix conservatrice"

Interrogé dans le Bureau ovale par un journaliste de l'AFP sur un éventuel soutien à Marine Le Pen, Donald Trump a répondu : "Je ne la connais pas, je ne l'ai pas rencontrée, mais je pense qu'elle a été mal traitée. Cela me ferait penser à une instrumentalisation." Il a ajouté : "Il me semble, vous savez, qu'elle était en tête. Mais après ça, elle est clairement... c'est elle la voix conservatrice."

Cette prise de position intervient alors que les élections de mi-mandat américaines auront lieu en novembre, dans un contexte où le Parti républicain est mal engagé en raison de la forte inflation. Donald Trump utilise la situation en France pour renforcer son discours sécuritaire et identitaire à l'approche de ce scrutin.