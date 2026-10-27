David Amiel propose de renforcer la lutte contre l'abus d'optimisation fiscale pour financer les mesures jeunesse

Pour financer les mesures en faveur des lycéens et étudiants, l'exécutif mise sur un renforcement de la lutte contre l'abus d'optimisation fiscale, tout en maintenant l'objectif de déficit.

Le renforcement de la lutte contre l'abus d'optimisation fiscale pourrait être une piste pour compenser dans le budget 2027 les premières mesures du plan annoncé lundi en faveur des lycéens et étudiants, a estimé ce 27 octobre le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel.

"Le gouvernement avait mis sur la table des mesures de lutte contre l'abus d'optimisation fiscale contre certaines niches dans son texte initial, et évidemment que ces mesures, notamment [concernant] les plus fortunés, pourraient encore être renforcées" lors du débat budgétaire, a-t-il déclaré sur TF1.

"Le gouvernement avait mis sur la table des mesures de lutte contre l'abus d'optimisation fiscale contre certaines niches dans son texte initial, et évidemment que ces mesures, notamment [concernant] les plus fortunés, pourraient encore être renforcées" lors du débat budgétaire, a-t-il déclaré sur TF1.

"L'année dernière, le compromis politique a été réalisé autour de la suspension de la réforme des retraites, je trouve que c'est une meilleure nouvelle si cette année on le noue pour la jeunesse", a-t-il déclaré.

L'inclusion dans le budget des premières mesures annoncées lundi "devra être financée par des efforts supplémentaires : on ne peut pas promettre d'une main à la jeunesse et de l'autre l'étrangler par de la dette supplémentaire" à rembourser, a considéré le ministre, répétant que l'objectif de 5% de déficit l'an prochain était "intangible".