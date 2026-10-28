Donald Trump déclare soutenir l'accueil de Flavio Bolsonaro et de sa famille aux Etats-Unis

Le président américain a déclaré soutenir l'accueil de Flavio Bolsonaro et de sa famille aux Etats-Unis, après leur départ du Brésil consécutif à la défaite électorale.

Donald Trump, président des Etats-Unis, a annoncé mercredi approuver l’arrivée du sénateur brésilien Flavio Bolsonaro aux Etats-Unis. Cette déclaration survient à la suite de la défaite de Flavio Bolsonaro lors de l’élection présidentielle brésilienne organisée dimanche. Après ce scrutin, le sénateur et sa famille ont quitté le Brésil pour gagner les Etats-Unis.

Le pays lui accorderait des visas d'entrée, de même qu'à sa famille, a indiqué un haut responsable du département d'Etat américain.

Interrogé par des journalistes sur le tarmac de la base militaire d’Andrews, à son retour d’un déplacement de campagne au Texas, Donald Trump a déclaré : "Eh bien, je serais d’accord". Il a ajouté : "Je pense que ce sont des gens bien". Le président américain a également commenté le déroulement du scrutin brésilien : "L’élection a été très étrange, et j’ai trouvé cela terrible. Elle a reçu de mauvaises critiques. Regardez ce qui est arrivé à leur marché financier".

L'Ibovespa, l'indice boursier brésilien, a en effet reculé de près de 17% en séance après la victoire de Lula.

Donald Trump a poursuivi : "Je trouve ça vraiment terrible à voir. Je n’ai pas pris parti, vous savez. Je les connais tous les deux. Je connais Lula. Je connais un peu Flavio. Je connais très bien le père." Il faisait référence à l’ancien président Jair Bolsonaro, dont il avait précédemment affirmé qu’il avait été victime de persécutions judiciaires au Brésil. Il a ajouté : "Le père a été très mal traité. Je l’ai pensé, mais je n’étais pas impliqué. C’est le Brésil. C’est un pays différent."