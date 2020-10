La REF Numérique : l'Université numérique du Medef fait peau neuve

Le Medef organise le 10 novembre une journée de débats autour des transitions numériques, liées au contexte sanitaire, aux technologies ou aux évolutions sociales. A suivre en direct sur le JDN.

Le 10 novembre prochain, le Medef organise la REF Numérique, la sixième édition de son Université du numérique, où entrepreneurs, pouvoirs publics et responsables politiques échangeront autour d'un thème fondamental : les transitions. Ecologie, bien sûr, mais aussi réseaux mobiles, avec la 5G, le télétravail et les téléconsultations dont le boom s'accélère avec la crise du Covid-19.

Cette nouvelle édition se tiendra à la Cinémathèque française dans plusieurs espaces où se succéderont séances plénières et débats, ateliers, séances de networking et visite privée de l'exposition permanente. Près de 200 personnes (au lieu de mille prévues initialement à cause du contexte sanitaire) sont attendues. Partenaire depuis la première édition, le JDN diffusera en direct sur sa homepage l'ensemble de la journée afin de permettre au plus grand nombre de la suivre.

Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des entreprises de France (Medef) et Véronique di Benedetto, vice-présidente de Syntec Numérique, lanceront la journée à 9 heures, pour une clôture prévue à 17h15. Au programme :

9H30-9H50 : Le numérique peut-il sauver la planète ?

9H50-10H30 : La révolution numérique en cours fait-elle exploser les compteurs… électriques ? La 5G promet d'être "high power". Selon les études, l'industrie informatique consomme une part croissante de l'électricité mondiale qui pourrait doubler dans les prochaines années.

10H30-10H45 : Ce que la crise a révélé

10H45-11H30 : Sommes-nous tous égaux dans le village global ? En tout cas, conséquence de cette crise sanitaire, l'accélération XXL du télétravail, de la téléconsultation, etc. s'est imposée avec son corollaire de changements sur les modes de vie, de transport et même, pourquoi pas, sur l'aménagement du territoire.

11H30-12H30 : Comment se porte la Green Tech ? La sobriété numérique est-elle une solution ? Au royaume du tout écran, être le plus irréprochable possible et apporter des solutions devient un impératif, une exigence. Les "consommacteurs" veillent…

12H30-12H50 : Favoriser et promouvoir une croissance technologique positive

14H00-15H00 : Cette crise est-elle facteur d'accélérateur de la transformation digitale ? Et si oui, le label Made in France est-il en train de tirer son épingle du jeu ? Comment se porte notre souveraineté numérique ?

15H00-15H45 : Les transitions numérique et écologique à l'agenda européen

15H45-16H30 : Cinquième génération des standards de téléphonie mobile, la 5G devrait permettre à terme des débits d'une vitesse incomparable avec les réseaux actuels. Autant de potentiels d'innovation, rendant possible notamment le développement des usages de l'Internet industriel (IoT), du commerce en ligne et plus globalement le recueil et transfert de données en tout genre…

15H45-17H15 : Présentation du programme Planet Tech'care

16H30-17H15 : L'intelligence artificielle apparaît comme l'un des principaux enjeux de la prochaine décennie pour tous les secteurs. Au-delà des promesses, comment les entreprises peuvent-elles réellement tirer parti de la technologie et que restera-t-il à l'homme si la machine fait le job ?

