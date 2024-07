L'optimisme des chefs d'entreprise français est fragile

Malgré un léger regain d'optimisme en juillet, les patrons français restent préoccupés par la viabilité de leurs entreprises, affectées par les turbulences politiques et économiques actuelles.

Le climat économique en France traverse une période de grande incertitude. Les récents sondages montrent un léger rebond de l'optimisme parmi les chefs d'entreprise, mais cet optimisme est teinté de nombreuses inquiétudes. Entre la flambée des coûts et les turbulences politiques, les dirigeants restent sur leurs gardes.

Rebond fragile de l'optimisme économique

En juillet, l'optimisme des patrons français a connu un léger rebond, passant de 82 à 84 points, selon la Grande consultation des entrepreneurs (GCE) réalisée par OpinionWay pour CCI France, La Tribune et LCI.

Cette remontée intervient après une chute notable en juin, marquée par des incertitudes politiques croissantes suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron en juin.

Malgré cette légère amélioration, l'inquiétude persiste. 56% des dirigeants se disent angoissés quant à la viabilité de leurs entreprises, une augmentation de 7 points par rapport au mois précédent. La situation est particulièrement préoccupante dans les secteurs de la construction (59%), de l'industrie (57%) et du commerce (58%).

Pressions économiques et inflation persistante

L'inflation continue de peser lourdement sur les entreprises françaises. Bien que la hausse des prix ait légèrement ralenti, elle reste une source de tension majeure. Les chefs d'entreprise peinent à répercuter les coûts élevés des matières premières et de l'énergie sur leurs prix de vente, ce qui fragilise encore davantage leurs marges.

Les résultats de la consultation montrent également que 86% des entreprises surveillent de près leurs charges, un record historique. Cette situation est exacerbée par les politiques économiques mondiales et les conséquences de la guerre en Ukraine, qui ont intensifié la pression sur les coûts.

Perspectives économiques et inquiétudes futures

Les milieux patronaux sont également préoccupés par les perspectives économiques à moyen et long terme. Selon l'Insee, le climat des affaires en France s'est fortement dégradé en juillet, notamment dans l'industrie et les services, tombant à son plus bas niveau depuis février 2021. L'indicateur synthétisant le climat des affaires s'est établi à 94 points, perdant 5 points par rapport à juin.

Dans les services, l'indicateur a reculé de 101 à 95 points, tandis que dans l'industrie, il est passé de 99 à 95 points. Cette baisse est attribuée à une diminution des carnets de commandes étrangers et à une demande intérieure incertaine.

François Geerolf, professeur d'économie à Sciences-Po, avertit dans La Tribune : "Ce décrochage est inquiétant. Le gouvernement dit que son bilan est positif, mais la productivité s'est effondrée."

Les perspectives mondiales ne sont guère plus rassurantes. Bien que 29% des dirigeants soient plus confiants quant aux perspectives économiques globales, cette confiance ne se traduit pas de manière uniforme. Dans l'industrie et les services, l'optimisme est plus marqué, mais dans le commerce et la construction, les chefs d'entreprise restent pessimistes.