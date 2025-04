Google Cloud Next : Google s'offre le magicien d'Oz en vitrine

Google Cloud a donné le coup d'envoi de sa conférence annuelle à Las Vegas. Sans grande surprise, les prouesses de ses IA sont le sujet central, malgré un contexte économique et géopolitique particulièrement sensible.

L'actualité n'est pas joyeuse, mais à Las Vegas, Google Cloud n'en a cure : le géant américain a investi la ville pour la semaine à l'occasion de son sommet Google Cloud Next et entend bien en profiter pour faire la démonstration des capacités de ses outils d'intelligence artificielle. Las Vegas oblige, la société de Mountain View a profité de l'occasion pour présenter un premier aperçu du travail de ses équipes pour transformer le Magicien d'Oz de 1939 en film compatible avec la Sphère, l'immense salle de projection circulaire installée au centre de Vegas depuis 2023.

La sphère au centre de l'attention

Profitant de l'occasion, Sundar Pichai "himself" est venu sur scène pour féliciter ses équipes et promettre un show encore jamais vu. Il faut dire que la tâche est d'ampleur : pour adapter le film de Victor Fleming à l'écran de la sphère, Google explique avoir mis les équipes de Google Deepmind à contribution afin d'augmenter la résolution des images, ajouter des détails et d'étirer les plans au delà du cadrage d'origine. Un travail digne du magicien d'Oz, Google ayant entraîné ses modèles d'IA afin de "compléter" le plus naturellement possible les éléments manquant du film d'origine et permettre d'ajouter à l'écran un acteur ou un personnage que le cadrage film d'origine ne montrerait pas.

Mais promis, juré : les équipes de Google Deepmind assurent vouloir respecter l'œuvre originale et faire de leur mieux pour ne pas dénaturer le film d'origine. Les quelques images montrées à l'occasion de ce premier aperçu impressionnent, mais la patte "intelligence artificielle" reste encore sensible, avec des contours et des images presque trop lisses pour être honnêtes. Ceci étant, les équipes de Google sont encore à l'œuvre afin d'améliorer le rendu final, la première du film est prévue pour le mois d'août.

Le choix du Magicien d'Oz, dont le personnage éponyme se révèle être un imposteur dissimulant sa réelle apparence derrière une machinerie complexe visant à impressionner ses interlocuteurs, pourra faire sourire les critiques. Mais c'est parfaitement au diapason de l'ambiance "Las Vegas", le lieu choisi par Google Cloud pour son vingt-cinquième sommet : une façade tape à l'œil et colorée, qui permet d'oublier pour un temps les incertitudes qui pèsent sur son business.

L'éléphant dans la pièce

Dans la lignée de ce coup de projecteur, la société a multiplié les démonstrations de nouveaux produits IA lors de sa keynote d'ouverture, à grand renfort d'effets visuels psychédéliques. En vrac, on peut citer Lyria, un modèle de génération de musique sur la base d'un prompt textuel, Veo 2 son nouveau modèle de génération d'images animés. Et bien sûr, son assistant Gemini s'offre également des améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Autant de produits d'appel qui visent à faire la promotion des IA aux yeux du grand public et à entretenir l'idée que Google ne rate pas le tournant de l'IA, une évolution technologique " générationnelle " selon les dirigeants.

Difficile pourtant de faire abstraction de l'actualité, alors que la guerre des droits de douane entre les États-Unis et le reste du monde s'intensifie de jour en jour. En réponse aux récentes annonces du gouvernement américain, l'Union Européenne menace d'imposer des droits de douane de 20% sur les services numériques américains en réponse à l'offensive américaine.

Un sujet évidemment majeur pour un acteur comme Google Cloud, mais la ligne directrice est claire : aucun commentaire sur la question de la part des porte-paroles et dirigeants, que ce soit lors des conférences ou en interview. Il ne faudrait pas gâcher la fête. En attendant que la situation se clarifie, la stratégie de l'autruche est à l'honneur, et on se doute que claquer trois fois des talons dans des souliers magiques ne suffira pas à résoudre le problème.