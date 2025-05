Comparatif des clouds souverains dans l'IA : OVHcloud se démarque

Face à Orange, Outscale et Scaleway, le fournisseur de cloud français propose à la fois des GPU labélisés SecNumCloud et des services de PaaS orientés IA particulièrement riches.

A l'heure où l'instabilité géopolitique remet la souveraineté numérique sur le devant de la scène, le JDN s'est penché sur les points forts proposés par les principaux fournisseurs de cloud français dans l'IA. A savoir : OVHcloud, Orange, Outscale et Scaleway. Force est de constater que le match est serré entre les quatre acteurs. Pour l'heure, OVHcloud tire son épingle du jeu. Avec Outscale, il s'agit du premier cloud souverain à proposer des GPU certifié SecNumCloud. Ses services de PaaS orientés IA sont aussi particulièrement riches.

Comparatif des clouds souverains dans l’IA OVHcloud Outscale Scaleway Orange Cloud Avenue Entrainement X X X Inférence X X X X Offre de GPU labélisée SecNumCloud 3.2 X X En cours de labélisation En cours de labélisation Disponibilité de GPU Nvidia H100 X X X API génératives (serverless) X X X Model as a Service BERT, BGE, Deepseek, Llama, Mistral, NVR, et Qwen, Stable Diffusion, T5 (offre en bêta) Mistral BGE, Deepseek, Llama, Mistral et Qwen Lighton et Mistral (ce dernier est en cours d'implémentation)

Etant tous les quatre des acteurs franco-français, Orange, OVHcloud, Outscale et Scaleway proposent des offres isolées des lois extraterritoriales, et notamment du Cloud Act américain. Une réglementation qui, rappelons-le, permet aux autorités fédérales états-uniennes d'accéder à des données hébergées par des sociétés américaines, quelle que soit leur localisation dans le monde sur simple injonction de justice. "Le label SecNumCloud 3.2 apporte des garanties supplémentaires en impliquant notamment une isolation totale vis-à-vis des lois extraterritoriales ainsi qu'un grand nombre d'éléments de sécurité", rappelle Guillaume Renaud, vice-president CIO advisory et head of cloud transformation practice & genAI for software engineering chez Capgemini. "Ce label est nécessaire pour cibler certaines administrations publiques."

Le graal SecNumCloud

Chez Outscale, l'intégralité de l'offre est labélisée SecNumCloud (ce qui est la marque de fabrique de ce fournisseur). C'est donc le cas de l'ensemble des GPU Nvidia proposés par le provider : K2, P6, P100, V100 et A100. Chez OVHcloud, on propose des GPU qualifiés SecNumCloud à travers la solution Bare Metal POD dont la qualification SecNumCloud a été annoncée début avril. L'offre en question fonctionne dans un espace dédié au sein des datacenters d'OVH, avec des serveurs et des équipements réseau qui lui sont réservés. Avec ce produit, l'entreprise de Roubaix a déjà livré ses premiers GPU qualifiés SecNumCloud, tels des Nvidia L4S. D'après OVHcloud, Bare Metal POD est idéal pour l'inférence comme l'entrainement. A terme, le provider entend également faire certifier l'ensemble de son cloud public, ce qui inclura les GPU afférents.

"Orienté DevOps et MLOps, Scaleway industrialise la mise en œuvre des algorithmes de machine learning"

De leur côté, Orange et Scaleway ont tous deux amorcé des démarches de certification SecNumCloud. Chez Scaleway, le processus de certification global a démarré en janvier 2025 avec pour objectif d'aboutir à la fin de l'année en commençant par les services de IaaS, ce qui inclura les GPU. Côté Orange Cloud Avenue, le processus est également en cours.

Des Paas proches

Sur le front des services de PaaS taillés pour l'IA, OVHcloud, Orange et Scaleway sont dans un mouchoir de poche. Avec à la clé un petit avantage pour le premier compte tenu de la richesse de son offre. OVHcloud propose aussi bien des services d'entrainement que d'inférence. "OVH est un acteur incontournable dans l'IA notamment de par son savoir-faire, mais aussi sa taille et son implantation en France et à l'international", commente Meriem Berkane, CTO d'OCTO Technology. "Orienté DevOps et MLOps, Scaleway industrialise de son côté la mise en œuvre des algorithmes de machine learning. Sa feuille de route est très dynamique tant sur le volet data qu'IA. Ce qui la rend très claire vis-à-vis des grands comptes."

Qu'en est-il d'Orange ? Aux côtés de supercalculateurs Cray composés chacun de 8 GPU H100, le cloud de l'opérateur télécoms (qui est sécurisé par Orange Cyberdefense) articule son PaaS autour de l'offre de management de LLM du français Lighton. Orange a par ailleurs signé un accord avec Mistral en vue d'intégrer les modèles de ce dernier dans les mois qui viennent.

Microsoft et Google en embuscade

"Face aux quatre acteurs français, Microsoft et Google avancent également leurs pions avec des solutions qu'ils déploient sous forme de cloud souverain et qui intégrerons à termes un volet IA avec des offres de GPU", anticipe Guillaume Renaud. Meriem Berkane pondère : "Certains de nos clients sont très attentifs à l'émergence de ces offres. Mais ce n'est pas la majorité du marché." Du côté de Microsoft, l'offre en question est Bleu, une entreprise fondée par Capgemini et Orange. L'opérateur historique est présent ici dans le cadre de sa stratégie multi-cloud. Objectif : commercialiser le cloud Azure du géant américain sous pavillon français. Avec la même stratégie, Google a lancé S3NS en partenariat avec Thales. Déjà opérationnel depuis quelques mois, Bleu et S3NS ont pour ambition de décrocher le label SecNumCloud d'ici la fin de l'année dans l'optique de démontrer leur isolation complète vis-à-vis des réglementations extraterritoriales, et ce même ils sont à 100% basé sur des technologies américaines.