Anthropic se démarque de ChatGPT en misant sur le collaboratif

La start-up américaine experte des LLM ajoute une nouvelle brique à l'édifice de son offre. Elle vise à intégrer le travail collaboratif à son assistant intelligent.

Société d'intelligence artificielle américaine soutenue par Amazon, Google et Salesforce, Anthropic lance une suite de fonctionnalités de collaboration pour son assistant d'IA, Claude. Ces nouveaux outils, baptisés Projects et Artifacts, visent à révolutionner la façon dont les équipes interagissent avec l'IA. Une manière de se démarquer de ChatGPT et consorts. Les deux outils sont d'ores et déjà accessibles aux utilisateurs ayant souscrit aux offres Pro et Team.

La fonctionnalité Projects permet d'organiser leurs conversations avec Claude par projets. Ils peuvent rassembler dans un même espace les documents, codes et informations relatives à chacun. Avec une fenêtre contextuelle massive de 200 000 tokens, Projects peut traiter et comprendre de vastes quantités de données spécifiques à une organisation, améliorant considérablement sa capacité à fournir une assistance sur mesure.

"En ancrant les résultats de Claude dans vos connaissances internes, vous lui donnez en quelque sorte un cours accéléré sur l'expertise de votre organisation", indique Scott White, responsable produit chez Anthropic, dans un article publié sur Venturebeat. "Ce contexte supplémentaire permet à Claude de fournir une assistance plus précise et personnalisée."

Des capacités de partage

La mise à jour introduit également des capacités de partage avancées, permettant une collaboration plus nuancée au sein des équipes. Les utilisateurs peuvent facilement partager des projets ou même des conversations individuelles avec des collègues.

"C'est une approche axée sur l'amélioration des capacités humaines, la communication et l'accessibilité de l'expertise"

L'introduction des Artifacts améliore quant à elle l'utilité de Claude pour les tâches impliquant du code, de la conception et de la création de contenu. Cette fonction permet de générer et d'éditer du contenu en temps réel dans une fenêtre dédiée parallèlement à la conversation avec Claude, rationalisant ainsi le processus créatif. Par ailleurs, elle intègre de manière transparente le contenu généré dans les workflows Projects. Suite à la prise en main de cette nouveauté, les tous premiers utilisateurs rapportent des gains de productivité jusqu'à 5 fois plus rapides pour certaines tâches, affirme Anthropic.

"C'est une approche axée sur l'amélioration des capacités humaines, la communication et l'accessibilité de l'expertise dans les organisations", souligne Scott White. "En nous concentrant sur les besoins réels des utilisateurs, nous voyons l'IA devenir un véritable partenaire sur le lieu de travail."

Des mesures de sécurité

Anthropic met en œuvre en parallèle des mesures de sécurité qui se veulent plus robustes. Les projets offrent plusieurs niveaux d'autorisation et les données partagées ne seront pas exploitées pour former les modèles génératifs sans le consentement explicite de l'utilisateur.

Pour l'avenir, Anthropic prévoit des intégrations avec des applications et des outils tiers. Avec à la clé un accent continu sur l'intégration transparente de l'IA aux processus métier existants. Sur ce point, l'approche d'Anthropic, axée sur l'amélioration des capacités humaines plutôt que sur leur remplacement, pourrait s'avérer convaincante pour les entreprises cherchant à intégrer l'IA dans leurs flux de travail.

Le lancement de ces nouvelles fonctionnalités marque une étape importante dans l'évolution de l'IA d'entreprise, établissant potentiellement de nouvelles normes sur la façon dont les entreprises exploitent l'IA pour stimuler la productivité. Tous les regards sont désormais tournés vers la réaction des hyperscalers à ce mouvement d'Anthropic dans la bataille pour la domination de la digital workplace assistée par l'IA.