Exclusif : la digital workplace Monday s'implante en France

La société israélienne est en train de recruter son équipe. Des collaborateurs sont déjà en poste. L'ouverture d'un bureau physique sera effective d'ici la fin du premier trimestre.

Editeur d'une plateforme collaborative déjà bien connue dans l'Hexagone, l'israélien Monday ouvre un bureau en France. L'information a été confiée au JDN par Pierre Berlin, general manager EMEA de la société et en charge du pilotage de l'opération, qui vise l'ouverture d'un bureau physique d'ici la fin du premier trimestre 2025. En parallèle, la société s'implante également à Munich. Avec Londres, Monday comptera ainsi à terme trois sites sur le Vieux continent.

Pour l'heure, l'Israélien est en train de recruter son équipe française. Plusieurs collaborateurs sont déjà en poste. Parmi les profils ciblés figurent des commerciaux, des consultants avant-vente, des experts en marketing, mais également des chargés de relation client et partenaire. "50% de notre chiffre d'affaires réalisé en France transite par notre écosystème", précise Pierre Berlin. Parmi ses partenaires français, Monday compte Devoteam, H2H, iNet Process, Seidor, Synolia, Tiilt.io ou Tryve. De 20 collaborateurs en 2025, Monday a pour ambition d'atteindre une cinquantaine de salariés en France d'ici 2027. En parallèle, la société recherche activement des locaux.

"L'objectif est de tendre vers une structure capable d'accompagner des entreprises mondiales avec un maillage d'implantations international"

Ciblant historiquement les PME, Monday adresse désormais, également, les grands groupes. "C'est aussi pour cette raison que nous intensifions notre maillage de bureaux en Europe et dans le monde. L'objectif étant de tendre vers une structure capable d'accompagner des entreprises mondiales avec un maillage d'implantations international", indique Pierre Berlin, avant de préciser : "Notre client le plus important compte 80 000 utilisateurs."

Sur quelque 225 000 clients payants, la société en compte 7 000 dans l'Hexagone, un chiffre en hausse de 23% depuis début 2023. Parmi ces clients figurent plusieurs références de poids : Carrefour et Adevinta (la société mère de Leboncoin) dans le retail, Indosuez Wealth Management dans les services financiers, Deezer et Welcome to the Jungle dans les médias, ou encore SCC dans les services IT. La plupart des entreprises du CAC 40 sont clientes mais pas sur des périmètres mondiaux.

1 milliard de CA au niveau mondial

L'ouverture du bureau français s'inscrit ainsi dans une stratégie beaucoup plus globale. "Nous passons d'une entreprise purement product-led-growth (qui met le produit au centre avec un modèle freemium, ndlr) à une organisation qui est un peu plus orientée sale led growth. Avec à la clé des équipes locales à l'écoute des clients pour mieux comprendre leurs besoins", commente Pierre Berlin. "Dans cette optique, nous allons mettre en place un customer advisory board en vue de récupérer les feedbacks de clients basés en France, en Angleterre et en Allemagne." Objectif affiché : mettre les utilisateurs en prise direct avec le produit en vue d'optimiser la R&D.

Au niveau mondial, la société a annoncé avoir atteint le milliard de dollars de chiffre d'affaires en août dernier. D'ici 2026, elle table sur une croissance en glissement annuel de 20% à 30%. "Nous prévoyons de générer un milliard de dollars de flux de trésorerie disponible entre 2023 et 2026", précise un porte-parole de Monday. De quoi se donner les moyens d'investir massivement en R&D.

Pierre Berlin n'en est pas à sa première ouverture de bureaux en France dans le secteur IT. Il a notamment été à l'origine de l'ouverture des bureaux hexagonaux de LinkedIn et de Figma. Des expériences qui devraient lui permettre de réitérer l'exercice avec Monday. "Les premières recrues sont les plus importantes. C'est celles qui vont bâtir la culture, donner le ton pour la suite, mais aussi établir de bonnes relations avec les clients. Nous recherchons des profils avec une fibre entrepreneuriale forte", insiste pour finir Pierre Berlin.