Rendez-vous au Forum InCyber Europe du 31 mars au 2 avril à Lille

La 18ᵉ édition du Forum InCyber Europe se tiendra du 31 mars au 2 avril 2026 au Lille Grand Palais. Le JDN est partenaire de cet événement de référence en cybersécurité, placé cette année sous le thème "Maîtriser nos dépendances numériques".

Plus de 15 000 visiteurs et des centaines de speakers, partenaires et exposants sont attendus au Forum InCyber (FIC), à Lille Grand Palais, entre le 31 mars et le 2 avril 2026. Cette année, le grand raout européen de la cybersécurité sera organisé sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron.

Durant trois jours, le FIC rassemblera l'ensemble de l'écosystème : associations professionnelles, décideurs, clients finaux, fournisseurs de solutions, consultants, forces de l'ordre, agences étatiques, écoles, universités, start-up, etc. Il permettra aussi aux visiteurs de trouver des réponses opérationnelles à leurs besoins grâce aux nombreuses entreprises exposantes et d'élargir leur réseau. Les visiteurs pourront aussi assister à des plénières, tables rondes, conférences, masterclasses et de nombreux autres contenus.

La thématique des plénières tournera autour de la maîtrise des dépendances numériques. Le sommet d'ouverture, intitulé "L'Europe, à l'épreuve de la puissance", interrogera les rapports de force entre États et géants technologiques dans la gouvernance du cyberespace. Les plénières suivantes aborderont l'adaptation de la gouvernance d'entreprise aux risques cyber, la construction d'écosystèmes numériques de confiance face aux dépendances asymétriques, ainsi que la protection des données face aux menaces hybrides.

Pour ces plénières, des intervenants de prestige sont attendus, parmi lesquels Vincent Strubel, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Octave Klaba, PDG fondateur d'OVHcloud, Neal Jetton, directeur de la cybercriminalité à Interpol, ou encore Andy Yen, fondateur de Proton.

Le Forum accueillera également de nombreux événements associés : l'European Cyber Cup, le Cybersecurity for Industry (CFI), l'ID Forum, la Journée Osint, Secure AI, le Trust & Safety Forum, ou encore InCyber Invest. Chacun de ces événements organise aussi des tables rondes, démonstrations, et autres manifestations.

Plusieurs formules d'inscription sont proposées : le Pass Visiteur à 60 € TTC (tarif web), le Pass Executive à 468 € TTC incluant l'accès à l'espace VIP et aux déjeuners, et le Pass Étudiant à 24 € TTC. Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel : https://europe.forum-incyber.com/inscriptions/