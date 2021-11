Black Friday : les meilleurs bon plans de ce mardi

[Black Friday] C'est reparti pour le deuxième jour de la Black Week, et les offres promotionnelles se multiplient. Ne manquez aucun bon plan du jour en naviguant dans notre sélection d'offres par catégorie, ou en suivant notre live des meilleures offres en direct !

12:48 - Un double chargeur induction Samsung à moins de 10 euros ! Comment passer de 60 à 10 euros ? Simple : profitez d’une promotion Black Friday sur Boulanger, ajoutez une offre de remboursement de 20 euros de la marque Samsung, et c’est fait. Pour 9,99 euros au lieu de 59,99 euros, vous obtenez un chargeur duo (téléphone + écouteur ou montre) de marque. Il est ici.

12:39 - Un purificateur d’air en baisse de 31% sur Amazon Un esprit sain dans un corps sain, c’est bien. Mais dans une atmosphère saine, c’est encore mieux. Et c’est ce que vous permet ce purificateur d’air Coway AP-1512HH actuellement à 178,99 euros sur Amazon. Un montant en baisse de 31% à l’approche du Black Friday.

12:23 - Un four Electrolux à - 40% sur Darty Il ne manque plus que lui au réveillon. Pour accueillir famille et amis, la très grande capacité de 72 litres de ce four Electrolux multifonction se révèle indispensable. Coup de chance, Darty le propose à - 40% pour le Black Friday, soit à 358 euros. Attention, le stock est limité et le modèle déjà numéro 1 des ventes : ne tardez pas !

12:02 - Ibiza chez vous et à - 40% avec cette enceinte Une enceinte autonome, avec jeux de lumière, qui se connecte en bluetooth ou dans laquelle vous pouvez insérer une carte SD, c’est ce que propose l’enceinte Freesound400 de la bien nommée marque Ibiza. A l’approche de Black Friday, Amazon vous permet de l’obtenir à-40%, soit 120,08 euros. A ce prix là, vous avez même droit à une télécommande.

11:46 - Jumelle et loupe en un seul produit à -34% Envie d’observer au plus près la faune et la flore (ou coincé sur votre balcon en mal d’évasion) ? Offrez-vous des jumelles haut-de-gamme Pentax Papilio II, à moins 34% sur Amazon à partir de ce 23 novembre. Pour 130,99 euros au lieu de 199, vous pourrez non seulement voir au loin, mais également au plus près (50 centimètres) pour observer tous les détails.

11:23 - 411 euros d'économie sur l'aspirateur robot Ultenic Vous rêvez d'un sol toujours immaculé ? Craquez pour le robot Ultenic D5s Pro à 188 euros au lieu de 599 euros et programmez-le sept jours sur sept. Il est autonome, évite les obstacles et même compatible avec Alexa et Google ! Pour un ménage sans effort, c'est par ici.

10:15 - Une montre de sport Suunto à -40% pour la Black Week Les amateurs de sport se seront pas déçus par la montre de sport Suunto au prix de 299 euros sur Alltricks au lieu de 499 euros. Le site marchand spécialiste du matériel vélo, du running et de l'outdoor, lance des promotions exceptionnelles tout au long de la Black Week, profitez-en!

09:06 - -58% pour deux montres connectées Huawei Band 6 Boulanger commence fort ce mardi en proposant la montre connectée Huawei Band 6 en pack de deux (une noire une rose) à 49,99 euros au lieu de 119,99, avec frais de port offerts. Un très bon rapport qualité/prix pour une montre qui propose l'essentiel : suivi de métriques de santé, 96 modes sport, compteur de pas, calories brûlées, fréquence cardiaque, niveau de stress... Le tout avec une bonne taille de cadran de 4,3cm et un peu moins de deux semaines d'autonomie.

22/11/21 - 18:57 - Le live Black Friday reprend demain C'est tout pour aujourd'hui ! Retrouvez-nous demain matin en direct pour ne rien manquer des offres promotionnelles de la Black Week.