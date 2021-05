Ankorstore lève 84 millions d'euros pour connecter boutiques et marques européennes

La start-up française, qui met en relation les marques indépendantes et les détaillants, souhaite recruter une centaine de personnes en 2021 pour exporter sa solution e-commerce.

A peine deux ans d'existence et déjà la troisième levée de fonds pour le français Ankorstore. La plateforme, qui permet aux commerces indépendants de commander plus simplement à des milliers de marques partout en Europe, annonce ce 17 mai une levée de 84 millions d'euros en série B sous la houlette de Bain Capital Ventures et Tiger Global. Ces deux fonds rejoignent au capital d'Ankorstore Aglaé, Alven, GFC et Index Ventures les investisseurs historiques. Le dernier tour de table de la start-up, d'un montant de 25 millions d'euros en série A, ne remonte qu'à décembre 2020.

"Nous observons une très forte traction de notre activité et nous voulons aller plus vite dans les pays stratégiques voisins de la France, mais aussi en France", justifie Nicolas Cohen, l'un des cofondateurs. Après le démarrage de l'activité à l'été 2019, Ankorstore compte actuellement un portefeuille de 5 000 marques et 50 000 détaillants indépendants à travers l'Europe, contre 2 000 marques et 15 000 détaillants en décembre 2020.

Bien entendu, le contexte sanitaire stimule la stratégie de la plateforme. "Nous avons recruté des dizaines de milliers de retailers et marques en un an et il est évident que les confinements ont accéléré la mutation du marché", souligne Nicolas Cohen. "Ankorstore a accompagné les détaillants pendant les périodes de confinement afin de les aider à contrôler étroitement leur flux de trésorerie, à être plus réactifs et à optimiser la gestion de leurs stocks", complète le cofondateur Nicolas D'Audiffret. L'activité de la start-up a même triplé au cours des quatre premiers mois de cette année par rapport à 2020 et ce, malgré la fermeture de la moitié des détaillants affiliés à Ankorstore en raison des confinements. Et la réouverture prochaine des commerces de détail en Europe servira aussi de tremplin pour Ankorstore, notamment pour le renouvellement des stocks. Pour preuve, au Royaume-Uni, dans les semaines qui ont suivi l'annonce du plan de réouverture, les achats ont triplé sur la plateforme.

International et recrutements

Si la majorité des revenus de la plateforme sont générés hors de France, Ankorstore veut aller plus loin en développant l'Allemagne, le Benelux, le Royaume-Uni, la Suède mais aussi la France grâce à des équipes locales pour mieux servir les clients. D'où cette nouvelle levée de fonds. "Le wholesale est une industrie globale dans la mesure où les boutiques souhaitent acheter les produits des marques partout en Europe", explique Nicolas Cohen. Entre 100 et 150 recrutements sont prévus en 2021 pour accompagner la croissance et perfectionner les outils technologiques à travers l'automatisation et l'ingénierie du service client, la logistique mais aussi l'UX et la data pour le référencement des produits. Avec un potentiel de 800 000 boutiques indépendantes en Europe, capables de générer un volume d'affaires estimé à 170 milliards d'euros, Ankorstore mise sur ce troisième tour de table pour améliorer sa plateforme de vente en gros.