E-commerce alimentaire : Carrefour et Delipop coopèrent pour un service de drive piéton robotisé

Carrefour élargit son réseau de points de retrait en s'associant à la solution technologique de Delipop. Le premier drive piéton robotisé sera officiellement en service le 6 octobre.

L'e-commerce alimentaire est confronté à deux problèmes : des coûts de livraison élevés et le nombre limité de points de retrait en ville. Deux problèmes auxquels la solution de drive piéton robotisé développée par l'entreprise française Delipop veut s'attaquer. Le premier du genre, en service à partir du 6 octobre au 194 avenue de Versailles, dans le 16e arrondissement de Paris, est exclusivement dédié aux produits Carrefour durant neuf mois avant d'accueillir les produits de plusieurs retailers à terme. "Nous avons investi un ancien local pour ce premier point de retrait mais, pour la suite, nous pensons à implanter notre solution dans des garages ou des parkings", explique Stéphane Legatelois, CEO de Delipop. La start-up, créée en juin 2021, ambitionne de déployer six points de retrait d'ici la fin de l'année, une trentaine d'ici fin juin 2022, une soixantaine d'ici fin 2022 et 1000 d'ici fin 2023, dans toute la France.

A gauche, la zone dédiée à la récupération des produits frais, à droite, la zone réservée aux produits surgelés. © Delipop

L'entreprise mise sur un fonctionnement simple pour le consommateur. Lors de sa commande alimentaire sur le site marchand, le client choisit son point de retrait : celui du retailer ou celui de Delipop, au plus près de son domicile. Dans le second cas, le client reçoit un code barre à scanner pour accéder au point de retrait et récupérer sa commande. Entretemps, Delipop a ajouté les produits des retailers dans son drive piéton robotisé après les avoir récupérés dans leurs magasins et stockés dans ses entrepôts à Gennevilliers et près d'Orly.

© JDN

En s'associant à Delipop, Carrefour assoit davantage sa stratégie sur le drive piéton. "Nous en comptons une centaine aujourd'hui et le même nombre est prévu entre fin 2021 et 2022, indique Elodie Perthuisot, directrice exécutive e-commerce, data et transformation numérique au sein du groupe Carrefour. Mais Delipop est un complément de ressources car nous ne sommes pas présents partout et cela nous permettra d'offrir un meilleur service à nos clients." Après avoir testé la technologie de Retail Robotics, partenaire technologique polonais de Delipop, les équipes de Carrefour ont été convaincues tant par la rapidité du service que l'autonomie et la flexibilité laissées au client. "C'est à la fois simple et efficace avec une proposition de service le jour-même et un choix de 15 000 produits disponibles", poursuit Elodie Perthuisot.

© JDN

© JDN

Et le fait que Delipop souhaite s'associer à d'autres retailers ne pose pas de problème du côté de Carrefour. "Nous assumons de tester les solutions de mutualisation sur l'alimentaire dès lors que les clients bénéficient d'un service, qui plus est, proche de chez eux", justifie Elodie Perthuisot. Le projet répond aux nouvelles attentes des consommateurs nées pendant la crise sanitaire.

Dans un premier temps, les clients pourront récupérer leur marchandise alimentaire au point de retrait Delipop tous les jours de 8 heures à 22 heures puis les horaires seront progressivement étendus de 6 heures à minuit en fonction des opportunités. Pour son premier point de retrait en partenariat avec Carrefour, Delipop espère servir 60 clients par jour.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dans les faits, la technologie de transstockeur robotisé développée par Retail Robotics est installée à l'intérieur du module contenant les produits frais. Une fois le code barre scanné sur l'un des trois écrans tactiles présent dans le drive piéton robotisé de 50 m2, le robot se déplace dans l'allée centrale et récupère les produits du client avant de déposer la commande dans le tiroir correspondant. La zone dédiée aux aliments surgelés n'est quant à elle pas dotée de robotisation mais est équipée d'une technologie de consigne : le tiroir numéroté s'allume d'une certaine couleur pour signifier au client qu'il peut récupérer sa commande.