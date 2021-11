Voici les meilleurs secteurs pour lancer une DNVB

La dernière étude menée par le cabinet de conseil expert du modèle DTC, Digital Native Group, met en lumière les opportunités de marché des DNVB en fonction de la saturation des secteurs d'activité.

Hygiène féminine, fleurs, literie ou encore optique... Quels sont les marchés les moins saturés en 2021 ? Le cabinet de conseil en stratégie spécialiste des marques digitales, Digital Native Group, s'est attelé à répondre à cette question à travers sa dernière étude "Opportunités de lancement de DNVB". Parmi les enseignements qui en découlent, l'alimentation et la boisson figurent en tête des marchés représentant un levier de croissance pour les marques digitales. Et les raisons sont évidentes d'après Vincent Redrado, CEO de Digital Native Group. "Entre la domination des GMS et la gestion de la chaîne du froid, peu de DNVB se sont réellement lancées. Sur ces marchés, l'exécution opérationnelle est contraignante pour atteindre des gros volumes, c'est la raison pour laquelle des modèles hybrides sortent du lot à l'image de Frichti, mais pas encore de DNVB."

Seules douze marques ont été identifiées par Digital Native Group sur le secteur de l'ameublement qui représente également un marché à fort potentiel pour les DNVB, de même que le sous-segment habillement enfance, dans la catégorie mode. "La mode est un marché confronté à la gestion des retours en e-commerce mais les marques travaillent de plus en plus sur ce sujet", souligne Vincent Redrado. Avec 236 marques répertoriées, le secteur de la mode reste celui qui concentre le plus de DNVB françaises. Loin de reprendre les codes de la fast fashion, la mode proposée par les DNVB invite à consommer autrement grâce à des collections écoresponsables et de la précommande. Et ce, en matière de vêtements mais aussi d'accessoires et de bijoux.

© Digital Native Group

Vincent Redrado note une saturation de sous-segments d'activités à l'image de la cosmétique solide et de la cosmétique à base de CBD sur le marché des cosmétiques ou de l'hygiène féminine sur le marché bien-être. D'une manière générale, les évolutions de saturation des marchés entre 2020 et 2021 s'expliquent par les nouvelles tendances de consommation observées depuis la crise sanitaire. Ainsi, l'habillement sport connaît une hausse de 70% de la saturation du marché entre 2020 et 2021, en partie dû aux équipements dédiés à la pratique du yoga. "Au-delà de la saturation d'un marché, la réussite sur une catégorie d'activité dépend avant tout de la bonne exécution du modèle économique, conclut Vincent Redrado. Même si certains secteurs sont drivés par un marché où la demande est forte, le but d'une marque est de sortir du lot et de parvenir à faire mieux que la concurrence. Les tendances de marché sont des indicateurs mais ne déterminent pas tout".

Pour découvrir l'intégralité de l'infographie "Opportunité de lancement de DNVB" par Digital Native Group, cliquez ici.