Cinq start-up prometteuses repérées sur Tech for Retail

La première édition du salon Tech for Retail était notamment l'occasion de découvrir de multiples prestataires qui forgent le futur du commerce.

C'était le rendez-vous retail à ne pas manquer cet automne. Le salon Tech for Retail a tenu toutes ses promesses pour sa première édition les 30 novembre et 1er décembre réunissant près de 5000 visiteurs au Paris Event Center à porte de la Villette. Plus de 130 exposants portés par des préoccupations communes autour des enjeux du retail ont pris part à ce nouveau rendez-vous du secteur. Parmi les entreprises présentes, pas moins de 50 start-up toutes plus prometteuses les unes que les autres, dont cinq d'entre elles sorties du lot par le JDN pour leur caractère innovant. Découvrez notre sélection.

Woop, la solution logistique qui offre le choix

Start-up lilloise experte de la livraison du dernier kilomètre, Woop a vu le jour en 2018 sur un constat simple : la livraison du dernier kilomètre représente un coût pour les retailers et e-commerçants tandis que les exigences de livraison ne cessent de croître côté consommateurs. Woop a donc mis au point une plateforme capable de récupérer des flux depuis des magasins, un drive ou un entrepôt dans le but de proposer la meilleure offre de transport. Actuellement, la plateforme connecte 200 transporteurs à une vingtaine de clients tels que Decathlon, Electro Depôt ou encore Norauto. La start-up, qui compte 78 collaborateurs, rend également visible toutes les data de livraison à ses clients retailers et e-commerçants. "En mettant en concurrence les transporteurs, nous faisons gagner en moyenne 14% d'économies sur les coûts de transport", affirme Yasni Meziane, responsable communication de Woop.

Reetags, l'expert du live shopping et de l'avis clients en vidéo

Disponible depuis 2018, Reetags propose une approche originale du live shopping en intégrant les clients et les influenceurs à la stratégie marketing d'une marque. "Ce sont des intervenants extérieurs qui deviennent acteurs du live shopping et non la marque, même si cela est possible", explique Momen Ferrah, fondateur de Reetags. Sur la base d'un système de commissions, la start-up rémunère les livers en fonction de leur performance. Les clients deviennent donc les ambassadeurs des marques. "L'avis du client en vidéo est plus objectif que celui de la marque", souligne Momen Ferrah. Aujourd'hui, Reetags collabore avec 340 marques et place ses ambitions dans son application mobile, pensé à l'image d'un réseau social dédié au social shopping. La start-up qui compte 300 000 utilisateurs, est actuellement en discussions avec des fonds d'investissement pour attaquer le marché européen.

Barry's VR agency réinvente l'expérience retail grâce à la réalité virtuelle

Créée en 2017, Barry's VR agency est une start-up spécialisée dans la création d'espaces de ventes virtuelles. "L'e-commerce concerne tous les secteurs mais les consommateurs ont besoin de mieux visualiser les produits et de se projeter plus facilement", explique Gary Guibert, le cofondateur. Concrètement, Barry's VR agency imagine des boutiques virtuelles en 3D pour reproduire l'expérience retail, en ligne. La start-up souhaite accélérer sur sa plateforme de gestion de données via la boutique virtuelle. "Le but étant de générer de la data pour nos clients à partir du parcours d'achat effectué dans une boutique virtuelle ce qui est très difficile à faire en retail, mais faisable en e-commerce", note Gary Guibert. A long terme, le metaverse prôné par Facebook pourrait conforter la vision de Barrys' VR agency. "L'avenir d'Internet sera représenté par la 3D et la dimension immersive, poursuit le cofondateur. Et dans cette dynamique, nous souhaitons nous positionner sur le segment du shopping". La start-up travaille sur une levée de fonds pour 2022.

Akoustic Arts ou l'expérience sensorielle pour faciliter l'acte d'achat

Active depuis 2010 mais véritablement opérationnelle depuis quatre ans, la start-up française Akoustic Arts développe des enceintes de son directionnel pour le marché BtoB. Le fonctionnement ? L'enceinte émet un faisceau sonore qui ne s'entend que si l'on est situé dans son alignement. Cette technologie 5 fois brevetées par Akoustic Arts, réduit la pollution sonore de tous les lieux physiques et permet de créer une véritable expérience sensorielle tout en apportant, par exemple, des informations comme des offres promotionnelles ou des nouveaux produits, sans jamais déranger le public autour. La start-up présentait en avant-première sa nouvelle enceinte B sur le salon Tech for Retail, doté d'une qualité de son améliorée. "Un client qui se sent bien dans un magasin aura plus de chance de passer à l'achat, insiste Simonas Valiusis, CMO d'Akoustic Arts. L'expérience sensorielle favorise ces bonnes conditions." Par la suite, la jeune pousse compte développer une enceinte connectée dotée de récepteurs wifi et bluetooth.

OneFlash et ses stations de batteries portables en libre-service pour optimiser l'expérience client en boutique

Depuis 2019, l'application mobile développée par OneFlash répond aux situations de manque de batterie des smartphones en magasin afin de profiter pleinement des outils digitaux déployés dans les boutiques. Concrètement, la solution de OneFlash vise à fluidifier le parcours client et rallonger le trafic ainsi que le temps de présence en magasin. L'application mobile de OneFlash se veut simple d'utilisation : une fois que le client a géolocalisé la station de batteries portables OneFlash la plus proche, celui-ci flashe le QR code de la station pour déverrouiller une batterie portable OneFlash et recharger son smartphone. Puis, il repose la batterie dans n'importe quelle station du magasin. Ikea, Carrefour, Decathlon sont quelques-uns des clients de OneFlash, qui a levé 500 000 euros en juillet 2021. La start-up ambitionne désormais de mailler le territoire français et de développer de nouveaux services d'aide à la conversion en magasin.