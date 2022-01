Ankorstore lève 250 millions d'euros et se mue en licorne

La plateforme française B2B qui relie les marques indépendantes et les détaillants souhaite ouvrir de nouveaux bureaux sur le continent et améliorer l'expérience client du site.

La success story se poursuit pour Ankorstore, qui se mue en licorne en ce début d'année. Lancée en juin 2019, la place de marché qui connecte 200 000 commerçants indépendants dont près de 40% en France et 15 000 marques en Europe, annonce sa quatrième levée de fonds après la dernière en mai 2021 et se valorise 1,7 milliard d'euros. Ce dernier tour de table de 250 millions d'euros a été mené auprès des fonds internationaux Bond et Tiger Global, avec la participation d'Eurazeo et Coatue mais également d'investisseurs déjà existants comme Index Ventures, Bain Capital Ventures, GFC, Alven et Aglae.

Depuis ses débuts, Ankorstore permet aux détaillants indépendants d'acheter des produits auprès de marques et de producteurs européens. Les marques accèdent ainsi à un vaste réseau de distribution en Europe. Ankorstore revendique des volumes de vente en augmentation de 950 % entre 2020 et 2021 ainsi que l'arrivée de 11 000 marques sur sa plateforme entre 2020 et 2021. Aujourd'hui, ces dernières proposent plus d'un million de produits distincts à travers différentes catégories telles que l'épicerie, la beauté, la maison, la mode et l'univers enfant. Au total, Ankorstore enregistre 2,5 millions de mises en relation entre marques et commerçants depuis sa création. Pour justifier son succès, la plateforme met en avant des services tels que la livraison gratuite en Europe pour un minimum d'achat de 300 euros ou encore le paiement à 60 jours. Ce dispositif permet aux commerçants de gérer au mieux leur trésorerie sans pour autant mettre en danger les marques qui sont payées à la livraison par Ankorstore.

Asseoir sa présence à l'international

D'une dizaine à plus de 400 collaborateurs, les effectifs de l'entreprise ont rapidement augmenté en 2021 pour soutenir la croissance de l'activité. Et l'année 2022, portée par la levée de fonds, annonce des recrutements massifs. Il faut dire que la plateforme, qui dispose de bureaux à Paris, Lille, Londres, Berlin, Amsterdam et Stockholm, et opère dans 23 pays, projette d'ouvrir de nouveaux bureaux cette année. "Nous souhaitons poursuivre notre expansion internationale grâce à la levée de fonds en ouvrant des bureaux en Italie et en Espagne afin d'être au plus près de nos marques et commerçants. Cette présence locale implique de déployer des équipes commerciales", explique Nicolas Cohen, cofondateur d'Ankorstore. En 2022, la société compte recruter de 400 à 500 personnes pour étoffer les équipes commerciales donc, mais aussi marketing, vente, service client et tech.

De nouvelles catégories de produits et de nouvelles fonctionnalités verront également le jour dans le but d'améliorer l'expérience client de la communauté. "L'expérience d'achat B2B requiert une exigence particulière car la fiabilité de la commande est un critère important pour les commerçants, souligne Nicolas Cohen. En restant focalisés sur l'expérience client, nous souhaitons innover en algorithmie grâce à la data dont nous disposons désormais. Côté marques, l'expérience sur le site sera améliorée via des outils de gestion du catalogue et de gestion des stocks".