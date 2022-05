Flink acquiert Cajoo pour devenir leader du quick commerce en France

Avec cette opération financière Flink entend dépasser Getir sur le marché français. Mais est-ce vraiment le cas ?

L'heure est-elle déjà à la consolidation sur le marché du quick commerce ? L'allemand Flink rachète la start-up française de livraison de courses express Cajoo, pour une somme comprise entre 90 et 100 millions d'euros d'après les informations de TechCrunch. Selon le site, Carrefour participerait à l'opération en investissant entre 60 et 70 millions d'euros dans Flink. Carrefour était déjà rentré au capital de Cajoo en septembre 2021 alors que la start-up avait levé 40 millions d'euros. Le groupe deviendrait le deuxième distributeur au capital de la start-up berlinoise aux côtés de l'allemand REWE. "Nous sommes contents de joindre nos forces sous la marque Flink pour créer l'acteur numéro 1 du quick commerce en France, a déclaré Oliver Merkel, le cofondateur de Flink. Dans le même temps, nous nous sentons privilégiés de conclure un partenariat exclusif avec Carrefour pour offrir un meilleur assortiment à des prix compétitifs à nos clients", a-t-il poursuivi. Flink a annoncé que Cajoo serait pleinement intégré sous sa marque au cours de ce deuxième trimestre. Les deux start-up joignent donc leurs forces pour devenir un poids lourd du marché du quick commerce en France. A Paris, elles représentent 24 dark stores à elles deux.

En étant maintenant présente dans neuf villes françaises avec une trentaine de hub, la start-up berlinoise estime donc dépasser le turc Getir sur le marché français en réunissant un potentiel de 6 millions d'utilisateurs (Cajoo en compte 400 000). Flink est évalué à 4,8 milliards d'euros à la suite de cette opération. Pourtant, s'il est vrai que Flink et Cajoo sont présents dans davantage de villes que Getir en France, seulement disponible à Paris, Lyon, Marseille et Aix-en-Provence, il est difficile d'établir si Flink a réellement détrôné Getir sur le marché français. A Paris, les deux start-up réunies (Flink et Cajoo) comptabilisent beaucoup moins de dark stores que Getir, pour qui nous en avions compté 43 récemment. Getir est quant à elle valorisée à 10,7 milliards d'euros.