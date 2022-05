La reprise de l'e-tourisme tire l'e-commerce vers le haut au premier trimestre

Le marché de l'e-commerce croît de 11,8% au premier trimestre 2022, pour un chiffre d'affaires de 32,5 milliards d'euros. Les ventes de services repassent devant celles des produits.

L'e-commerce français est toujours en hausse au premier trimestre 2022 et renoue même avec les tendances de marché d'avant 2019. D'après le baromètre trimestriel de la Fevad, présenté ce 19 mai 2022, le secteur atteint 32,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les trois premier mois de 2022, en progression de 11,8% sur un an, soit 3 milliards de plus qu'au premier trimestre 2021. 527 millions de transactions ont été recensées contre 499 millions à la même époque l'an dernier, soit une progression de 5% en un an. Le nombre de sites marchands augmente aussi (+11%). Le panier moyen croît, lui, de 6% pour atteindre 62 euros, alors qu'il était de 58 euros en 2021, et repasse, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, au-dessus de son niveau enregistré en 2019. Cette progression est à mettre surtout sur le compte de la remontée des secteurs du tourisme, des loisirs et des transports mais aussi de la variation des coûts du transport.

+135% pour les ventes de transport, tourisme et loisirs

Les ventes de services reprennent des couleurs et redeviennent majoritaires face à celles de produits sur ce premier trimestre 2022 : elles représentent maintenant 56% du chiffre d'affaires de l'e-commerce, en croissance de 43%. Les ventes de transport, tourisme et loisirs, en progression de 135% au premier trimestre, tirent vers le haut les résultats du secteur des services. L'e-tourisme, en particulier, augmente de 138,5% sur le trimestre et dépasse depuis mars de 18% les volumes de vente enregistrés en 2019.

Les ventes de produits accusent le coup

Les ventes de produits ont quant à elles reculé de 12% par rapport à l'an dernier. L'e-commerce ne bénéficie plus des fermetures de magasins, couvre-feux, fermetures des centres commerciaux ou confinements de certaines régions encore d'actualité l'année dernière. Elles avaient ainsi progressé de 31% au premier trimestre 2021. Les ventes de produits grand public baissent de 15,5% mais restent 20% au-dessus de leur niveau pré-covid. L'inflation et le conflit russo-ukrainien participent de ce ralentissement général de la consommation alors que le commerce de détail a peu progressé sur le premier trimestre 2022 (+1,1%). Les enseignes à la fois physique et online continuent de surperformer par rapport aux pure players et les ventes BtoB maintiennent une croissance élevée, de +19,6% par rapport à 2021.

Les ventes sur mobile progressent encore

Les ventes de produits et services sur mobile augmentent de 14% au premier trimestre 2022. Si sur la même période, en 2020 et 2021, elles étaient portées par les ventes de produits, cette année, c'est à la reprise des ventes de voyage qu'elles doivent leur bonne forme. Les ventes sur marketplace reculent quant à elles de 9%. Toutefois, elles avaient réalisé une performance exceptionnelle au premier trimestre 2021 (+41%) et restent 34% au-dessus de leur niveau de 2019.