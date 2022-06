Veepee lance Upcycle Solution (US) pour valoriser ses invendus

Avec son laboratoire d'upcycling, la plateforme va puiser dans les invendus de marques partenaires et les pièces collectées auprès de ses membres pour créer de nouvelles pièces en série limitée.

Veepee accélère dans la seconde main. La plateforme multi-spécialiste annonce ce 15 juin 2022 lancer un nouveau service baptisé Upcycle Solution (US). Dans son laboratoire d'upcycling, installé au sein de la Digital Factory de Veepee à la Plaine Saint-Denis (93), une équipe va se charger de puiser dans les invendus des marques partenaires de Veepee et dans les pièces collectées auprès de ses membres via son service Re-cycle, pour concevoir de nouvelles pièces en séries limitées ou en exemplaires uniques. Veepee a confié la direction artistique du projet à Maroussia Rebecq, une artiste participant au mouvement d'upcycling français depuis plus de vingt ans. Pour le PDG et fondateur de Veepee, Jacques-Antoine Granjon, ce nouveau service qui contribue à l'engagement circulaire de la plateforme est une suite logique. "Offrir une seconde vie aux produits, et par la même participer de façon concrète à un modèle de développement durable constitue le cœur de notre business model depuis toujours. Avec Upcycle Solution nous allons ainsi expérimenter une nouvelle initiative de remise en circulation des invendus", explique Jacques-Antoine Granjon.

Un engagement circulaire

La marque explique avoir développé depuis 20 ans "un business model qui remet en scène les invendus des marques, […] ce sont plus de 1,2 milliard de produits qui ont été remis en circulation entre les mains des membres Veepee", poursuit le communiqué. Avant de lancer Upcycling Solution (US), Veepee avait introduit fin 2020 Re-Cycle, un programme par lequel la plateforme collecte les produits envoyés par ses membres, avant de les trier, laver et shooter en vue d'une revente. 200 000 pièces ont été reprises par Veepee via Re-Cycle. La plateforme propose à ses membres un autre service baptisé Re-turn, qui permet à ses clients de revendre directement un article neuf acheté sur la plateforme et qui ne leur convient pas, sans qu'il ne repasse par Veepee. De même, un membre Veepee va pouvoir racheter sur la plateforme l'article neuf vendu par un autre membre. Veepee, qui multiplie les initiatives circulaires, est aujourd'hui présent dans 10 pays et compte 66 millions de membres. La plateforme a réalisé un chiffre de ventes consommateurs de 3,2 milliards d'euros en 2021.