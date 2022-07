Shopify lance des outils d'achat direct sur YouTube

Baptisée YouTube Shopping, ce nouveau service de la plateforme SaaS se décline en trois fonctionnalités, pour les lives, les vidéos classiques et les profils des créateurs.

Shopify annonce ce 19 juillet s'associer avec YouTube pour proposer de nouvelles fonctionnalités baptisées YouTube Shopping. Des outils qui permettent aux créateurs de vidéos et aux marchands travaillant déjà sur la plateforme d'e-commerce d'intégrer des éléments de leurs boutiques en ligne directement sur YouTube. Trois possibilités sont proposées :

sur les live, épingler des produits à certains moments de la vidéo et donner la possibilité à l'acheteur de régler directement son achat pendant la diffusion en direct tout en continuant de visionner.

afficher une liste de produits dans un bandeau à ajouter sous la vidéo postée sur YouTube.

créer un onglet boutique sur la page de la chaîne du marchand afin qu'il présente une sélection complète de produits issus de sa boutique en ligne. Les produits sont présentés avec leur nom, des images, le prix et les frais d'expédition, les informations sont mises à jour automatiquement et un produit épuisé n'apparaîtra plus sur YouTube.

Les marchands peuvent ajouter une liste de produits sous les vidéos qu'ils postent. © Shopify

Les marchands pourront suivre les performances de leurs différentes vidéos depuis leur back office Shopify avec une vue complète de leurs ventes en fonction de chaque canaux. "Nous proposons aux marchands un système simplifié et performant pour promouvoir leur activité sur YouTube, explique Emilie Benoit-Vernay, head of Southern Europe de Shopify. L'objectif est de capitaliser sur les 2,2 milliards d'utilisateurs de YouTube dans le monde avec une expérience immersive, authentique et de confiance".

Une stratégie connect to consumer

Shopify n'en est pas à sa première annonce pour accélérer le commerce sur les réseaux sociaux cette année. Le 22 juin 2022, la plateforme SaaS a lancé aux Etats-Unis de nouvelles fonctionnalités sur Twitter qui permettent aux marchands de présenter cinq produits en bandeau défilant sur leur page profil mais aussi Twitter Shops, un onglet sur lequel ils peuvent afficher jusqu'à 50 produits. "Nous avons observé chez Shopify que les ventes sur les réseaux sociaux entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 ont quadruplé dans le monde, note Emilie Benoit-Vernay, head of Southern Europe de Shopify. Les réseaux sociaux sont une nouvelle place de village où les consommateurs découvrent les marques. Face aux nouvelles réglementations et à l'explosion des coûts d'acquisition, nous devons soutenir l'économie des créateurs et les marchands doivent réussir à créer du lien avec les consommateurs finaux en embarquant leur communauté dans l'histoire de leur marque", poursuit-elle.

D'après l'étude Forrester pour Shopify, Future of Commerce 2022, 49% des marques ont prévu d'augmenter leurs investissements dans le social commerce en 2022. "Les DNVB ont changé la donne, le réseau social est un point de contact sécurisé avec la marque, il faut proposer de l'exhaustivité et des opportunités de commerce aux marchands", conclut Emilie Benoit-Vernay.