Planted, spécialiste des protéines végétales, lève 70 millions d'euros

La start-up de foodtech suisse lance une nouvelle gamme de produits et augmente aussi ses capacités de production.

Planted annonce ce 1er septembre une levée de fonds de série B à hauteur de 70 millions d'euros en fonds propres. La start-up suisse, spécialisée dans la foodtech et les protéines végétales, boucle un tour de table mené par le fonds d'investissement L Catterton auprès de ses précédents investisseurs : Vorwerk Ventures, Gullspang Re:food, Movendo, Be8 Ventures, ACE, ETH Zurich Foundation, Yann Sommer et d'un nouvel entrant : Tengelmann Ventures. Fondée en juillet 2019, Planted produit des protéines végétales à partir d'alternatives comme le pois, l'avoine et le tournesol grâce à la biostructuration, une technique combinant structuration des protéines et fermentation. "Notre objectif est de faire des produits meilleurs que la viande, pointe Pascal Bieri, l'un des cofondateurs de Planted. Pour cela nous nous concentrons sur le goût, l'amélioration de nos recettes et produits ainsi que leur durabilité. Nous réduisons la consommation de CO2 de 74% avec nos protéines végétales par rapport à une viande traditionnelle et notre ambition est de faire encore mieux", poursuit-il.

Les produits de Planted sont à la fois distribués dans les enseignes traditionnelles et utilisés par les restaurateurs. "En France et en Allemagne, ce sont plutôt les restaurants qui cuisinent nos protéines végétales tandis qu'en Suisse et en Autriche nous vendons davantage dans le commerce, explique le cofondateur. Notre souhaitons continuer de vendre à proportions égales dans le commerce et en restauration vu que nos clients mangent autant leurs protéines chez eux qu'en dehors", confirme-t-il.

Développer de nouvelles gammes

"Avec cette levée de fonds, notre objectif est triple : développer des produits plus complexes, améliorer notre outil de production en construisant un nouveau site et continuer de croître à l'international", énumère Pascal Bieri, le cofondateur de Planted. L'entreprise suisse qui produit des protéines végétales comme l'effiloché de porc, l'émincé de poulet ou de la viande de Kebab prédécoupée, compte s'attaquer à des produits plus complexes comme des morceaux entiers avec ses nouvelles gammes de produits : le filet de poulet qu'elle lance ce mois-ci et les saucisses. Aujourd'hui distribuée en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en France, au Royaume-Uni ou encore en Italie, la start-up vise le Benelux à partir d'octobre 2022.