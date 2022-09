Face à l'inflation, 89% des commerçants augmentent leurs prix

Face aux pénuries, au conflit russo-ukrainien et à l'inflation qui inquiètent fortement les commerçants d'après une étude d'Havas Commerce, l'augmentation des prix semble inéluctable.

L'inquiétude est de mise chez les professionnels du retail. Havas Commerce a mené une étude pour Paris Retail Week afin de sonder leur état d'esprit des professionnels face à un monde en crise. Ce sondage Havas Commerce a été réalisé du 4 août au 9 septembre 2022 sur un échantillon de 305 professionnels leaders du commerce issus de 15 pays et plus particulièrement, de France, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de Chine. A l'international, 51% des retailers interrogés se disent inquiets de l'inflation, 13% sont inquiets des pénuries et des difficultés d'approvisionnements, 10% du conflit russo-ukrainien (14% des commerçants français) et 7% de la crise climatique (13% chez les commerçants français). Les effets des différentes crises se font aussi ressentir : 93% des professionnels du commerce interrogés déclarent que l'inflation a un impact sur leur business, 89% ressentent les effets des pénuries sur leur activité et pour 84% ceux du conflit russo-ukrainien.

L'augmentation des prix en réaction

Face à l'inflation, les retailers choisissent de réagir en augmentant les prix pour 89% d'entre eux (88% des interrogés en France). 69% des commerçants internationaux sollicités indiquent vouloir mettre en place de nouveaux programmes de fidélité, 69% misent aussi sur des remises agressives quand 67% pensent à diminuer leurs marges. Dans l'Hexagone, 92% des marchands indiquent en priorité réagir en diminuant leurs dépenses matérielles et 74% en diminuant les dépenses en ressources humains. 64% des marques contactées en France se disent prêtes à mettre en place des remises agressives (contre 70% au Royaume-Uni, 81% en Chine et 63% aux Etats-Unis), 55% sont prêtes à mettre en place de nouveaux programmes de fidélité (contre 59% aux Etats-Unis, 74% au Royaume-Uni et 92% en Chine). "L'inflation arrive au premier plan et les retailers vont avoir des choix difficiles à faire. Le consommateur est confronté à la réalité économique et remet le prix au premier plan. Le prix redevient le premier argument du commerce et les commerçants vont devoir mettre en place des stratégies pour aider les consommateurs," commente Arnaud Gallet, le directeur de Paris Retail Week.

Un comportement durablement changé

La pandémie est passée par là, et les consommateurs n'agissent plus pareil. Au global, 81% des professionnels du commerce indiquent avoir remarqué des changements de comportements chez les consommateurs (76% en France). Pour 71% d'entre eux, ils viennent moins en magasin (+9 points en un an), ce que confirment 79% des commerçants français et 80% des Américains. Le pouvoir d'achat pèse aussi lourd dans ces changements de comportements : 70% des commerçants interrogés déclarent que le pouvoir d'achat des consommateurs a baissé (+25 points en un an), une affirmation confirmée par 90% des marchands français interrogés. Les attentes des consommateurs s'en trouvent modifiées. Pour les marchands sollicités, les consommateurs attendent des prix bas (93% des personnes interrogées), des offres spéciales (91%), des produits de qualité (87%), du choix (81%) et de la livraison plus rapide (79%). En France, les attentes sont similaires : des prix bas (98% des interrogés), des offres spéciales (93%), des produits locaux (81%), des avantages fidélité (79%) et des produits de qualité (76%).

Plus de service à l'avenir

Pour développer leur chiffre d'affaires à l'avenir, les retailers misent sur des engagements sur les prix bas pour 38% d'entre eux, sur des offres spéciales pour 33% et sur des activations numériques pour 24%. En France, l'engagement sur les prix bas est encore plus prégnant et 57% des marchands misent dessus pour développer leur chiffre d'affaires. Ils sont aussi 31% à mettre une pièce sur la livraison à domicile. Les tendances qui vont définir le futur sont la livraison, le click and collect et le drive pour 45% des interrogés, les services premium (43%), le retour au local (33%) et la seconde main et le reconditionné (20%). Pour 69% des professionnels du commerce interrogés en France, le modèle à suivre est Amazon devant Google (40%) et Lidl (17%). A l'international, ce sont Amazon (59%), Google (25%) et Walmart (25%) qui intéressent le plus. Pour ces professionnels, les innovations les plus prometteuses sont la livraison rapide (94% des personnes interrogées), les magasins sans caisse (74%), le paiement biométrique (72%), les super-app comme Wechat (71%) et les technologies vocales (69%). "Les retailers font face à deux échéances. A très court terme l'inflation puis ils vont devoir anticiper les pénuries et répondre aux inquiétudes des consommateurs. A moyen et long termes, la transformation numérique reste clé et on le mesure avec l'intérêt que les commerçants portent à la livraison rapide, aux retours, à une approche plus locale, éthique et respectueuse de l'environnement", conclut Arnaud Gallet.