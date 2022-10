Poiscaille lève et emprunte 8 millions d'euros pour livrer des produits de la mer à ses abonnés

La start-up qui fournit des paniers de poissons et de fruits de mer en point relais a annoncé un tour de table pour atteindre 80 000 clients et soutenir un quart de la flotte de pêche française d'ici 2026.

Poiscaille, un spécialiste des paniers de produits de la mer en circuit court, annonce une levée de fonds de 8 millions d'euros le 13 octobre 2022, à la fois en dette et en equity, auprès d'Arkéa Capital via son fonds à impact We positive Invest 2, d'IDIA Capital Investissement, via son fonds CA Transitions et de NCI et Quadia. La start-up lancée en 2015 par Charles Guirriec, un ingénieur halieute, c'est-à-dire spécialisé dans l'évaluation des ressources aquatiques, propose des casiers de produits de la mer en circuit court fournis en pêche de proximité plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Ses 240 pêcheurs côtiers partenaires sont rémunérés à un prix supérieur au marché de 20 à 30% en moyenne.

Les clients de la start-up peuvent sélectionner leur abonnement sur le site de la start-up et recevoir des casiers pour 2 à 3 personnes soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines ou une fois par mois. Les casiers coûtent entre 19,9 euros pour l'hebdomadaire et 24,9 euros pour le mensuel. Les abonnés peuvent sélectionner la composition de leurs casiers l'avant-veille de la livraison parmi une trentaine de combinaisons. Avec ses deux autres associés, Yves Amsellem et Charles Braine, Charles Guirriec mise sur de l'ultra-frais en distribuant ses casiers en moins de 72 heures après la pêche. "Le fonctionnement en ligne par abonnement nous permet de vendre la pêche en avance et d'assurer cette fraîcheur en tenant compte de nos critères de durabilité. Nous avons à cœur de collaborer avec des fonds à impact qui partagent notre conviction : lutter contre la surpêche et payer mieux les pêcheurs", indique le fondateur de Poiscaille.

21 000 abonnés actifs

Poiscaille assure être leader du marché e-commerce de poisson frais grâce à un chiffre d'affaires qui double chaque année. La société compte aujourd'hui 21 000 abonnés actifs qui réceptionnent leurs casiers de la mer dans 1 600 points relais dans toute la France. Avec cette levée de fonds, Poiscaille entend multiplier par quatre son nombre d'abonnés pour atteindre 80 000 clients à l'horizon 2026 en nouant de nouveaux partenariats avec des pêcheurs et en renforçant le maillage et l'animation des points relais. Poiscaille est partenaire aujourd'hui de Satoriz, La Vie claire, les Caves Nysa et 200 magasins Biocoop.

L'opération financière a aussi pour objectif de réaliser des optimisations et des économies d'échelle dans le système de production et de distribution en prenant notamment un bail dans l'entrepôt de Wissous près de Rungis. Poiscaille entend, grâce à ses activités, soutenir un quart de la flotte de pêche française à l'horizon 2026.