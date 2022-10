Amazon Ads fait le plein de formats vidéo lors de sa conférence UnBoxed 2022

L'entreprise américaine va accompagner ses partenaires dans le développement de contenus publicitaires en vidéo et améliorer ses outils de mesure de performance.

Vidéo et performance sont au programme pour Amazon Ads. La branche publicitaire de l'entreprise américaine a annoncé ses nouveautés lors de sa conférence annuelle UnBoxed 2022 qui se déroule à New York du 25 au 27 octobre 2022. "Ces annonces valent à la fois pour l'international et pour la France", nous confirme Stéphane Grenier, le directeur général d'Amazon Ads en France, qui va fêter ses dix ans dans l'Hexagone en décembre prochain. "Nous nous efforçons d'apporter aux marques des outils et des opportunités publicitaires digitales à la fois sur Amazon.fr et en dehors", ajoute le directeur général d'Amazon Ads en France. Les nouveautés proposées concernent surtout les formats publicitaires vidéo. "La vidéo a un réel impact sur le consommateur, déclare Stéphane Grenier. Nos nouvelles solutions aideront les annonceurs à atteindre et interagir avec des audiences pertinentes".

De la création simplifiée de contenu vidéo

Amazon Ads lance sponsored display video creative, ce nouveau service disponible dès maintenant dans le monde entier permet aux annonceurs de créer des campagnes vidéos de présentation de leurs produits et de faire la promotion de leur marque auprès des clients d'Amazon et sur l'ensemble du web. "Le sponsored display fonctionne en self-service sur un système d'enchères qui fonctionne au coût par clic. Il n'était disponible qu'en statique et le sera désormais en vidéo, nous détaille Stéphane Grenier, le directeur général d'Amazon Ads en France. Pour les marques avec peu de contenu, nous proposons le sponsored display video creative pour créer des formats gratuits et les diffuser". Ces vidéos sont créées à partir du logo, du packshot et du contenu vidéo dont dispose la marque comme des tutoriels, des démonstrations ou des unboxing de produits avec des témoignages d'utilisateurs.

Amazon Ads annonce en outre un programme bêta public étendu pour video builder, un outil qui permet aux marques de créer facilement et en moins de dix minutes des vidéos à l'aide de modèles personnalisables pour leurs campagnes publicitaires Amazon sponsored brands. Cette fois-ci, ce sont des images produits et lifestyle qui sont reprises pour créer le contenu vidéo. Ces campagnes sont ensuite diffusées sur Amazon. "Cet outil répond aux besoins des petites marques sans capacité de création afin de les accompagner dans le développement de formats publicitaires pour toucher leurs audiences via la vidéo", explique Stéphane Grenier.

Le lien entre annonceurs et prestataires

L'entreprise de Seattle propose aussi une nouvelle offre pour faire le lien entre annonceurs et prestataires de création. Avec Amazon creative services, les marques peuvent rechercher et filtrer les services en fonction de leurs besoins, consulter des avis et des échantillons et se connecter à des fournisseurs qui vont assurer une livraison créative de bout en bout. Ce service est piloté depuis la console display, il permet de diffuser des vidéos publicitaires au coût par mille.

De la recommandation de performance

Disponibles dans dix pays dont la France à partir de 2022, les recommandations de performances vont s'adresser aux vendeurs de la marketplace qui utilisent la console search pour leurs campagnes de produits sponsorisés. En arrière-plan, ces recommandations vont proposer d'enchérir sur de nouveaux mots clés ou de changer le montant de l'enchère. "Les recommandations sont déterminées en fonction de l'annonceur, de la catégorie produit, du positionnement de la marque, de ses forces et faiblesses, de la concurrence en temps réel et des recherches des consommateurs, affirme le directeur général d'Amazon Ads en France. Vont être proposées des enchères plus hautes ou plus basses, des mots clés à activer ou à désactiver".

Deux nouvelles fonctionnalités pour la clean room

Amazon marketing cloud, le service de clean room d'Amazon, c'est-à-dire un environnement dans le cloud sécurisé et anonymisé où convergent les données de ventes, des campagnes publicitaires, de CRM et de connaissance client, propose de nouvelles fonctionnalités dont notamment la couverture signal. Cette dernière a pour objectif d'offrir aux annonceurs de la visibilité sur leur attribution cross media et de vérifier l'impact de chacun des canaux. Amazon Ads entend fournir une compréhension approfondie du parcours client, les signaux issus de sponsored brands seront inclus début 2023.

Pas de date pour le live shopping en France

Si Stéphane Grenier confirme que "ce produit finira par arriver en Europe et en France, nous n'avons pas encore de date déterminée", ajoute-t-il. Amazon mise aussi sur Twitch, la plateforme de stream que l'entreprise a rachetée en 2014, pour proposer des lives vidéo de présentation de produit. Amazon Ads a mis au point pendant les prime days une opération avec la marque Rowenta du groupe SEB pour présenter un robot aspirateur. Lors d'un livestream de deux heures, la streameuse AVAMind a présenté un aspirateur robot de la marque, générant deux millions d'impressions.