LesBigBoss Winter Edition font leur retour à l'Alpe d'Huez

LesBigBoss reviennent les 9, 10 et 11 décembre à L'Alpe d'Huez pour une 16e édition. Le JDN est partenaire de cet événement qui réunit les décideurs du digital.

Un peu plus de 700 décideurs se réuniront pour la Winter Edition des BigBoss dont le JDN est partenaire. Les 9, 10 et 11 décembre 2022 au Club Med de l'Alpe d'Huez, ce sont 5 000 rendez-vous one-to-one qui sont proposés aux décideurs du digital pour rencontrer de futurs partenaires stratégiques grâce à un outil de matchmaking. Les participants de la Winter Edition pourront assister à des conférences et à des ateliers instructifs, comme la conférence "Web3 ou data, choisis ton camp", ou encore, la keynote "leadership is magic" de Samuel Gaulay, le CEO de Magic Tech. Il propose une expérience immersive sur les techniques psychologiques des magiciens pour apprendre à ancrer des messages ou créer des expériences mémorables.

Un cahier des tendances baptisé "les enjeux du paiement au cœur de la transformation du retail" sera aussi publié par lesBigBoss et Oney. L'objectif est de dresser l'état des lieux de l'expérience de paiement chez les retailers via une enquête menée auprès de 300 responsables et directeurs marketing, e-commerce et paiement.

Les BigBoss Awards reviennent

Une cérémonie de remise de prix est aussi organisée pour récompenser les décideurs et experts de l'écosystème des BigBoss. Le jury est présidé par Quentin Briard, le CEO marketing digital et technology de Club Med et comprend, entre autres, Rami Baitieh, le CEO France de Carrefour, Alexis Dolci, le chief data officer de Damart, et Morgane Lopes, la directrice globale e-commerce du Printemps.