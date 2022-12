Pickme lève 3,5 millions d'euros pour sa solution de livraison chez des voisins-relais

La start-up française créée en 2020 lève des fonds pour la seconde fois, à 80% en equity. Elle compte déjà parmi ses clients Colissimo, DHL, Geodis ou encore Relais Colis.

La start-up française de livraison Pickme annonce ce 7 décembre une levée de fonds de 3,5 millions d'euros. Ce tour de table, à 80% en equity, est mené par OneRagtime, suivi par l'investisseur historique de la start-up Founders Future, mais aussi FrenchFounders, Kima Ventures et d'autres business angels.

Jessie Toulcanon, ancienne directrice e-commerce dans le retail, est la CEO de Pickme. Elle s'est lancée dans l'aventure de la livraison chez des voisins-relais fin 2019 avant d'être rejointe début 2020 par le COO Samuel Rousseau et le CTO Florian Dufour-Rives. Les trois associés ont remis leur premier colis en novembre 2020.

Pickme est désormais à la tête d'un réseau de 96 000 particuliers, surnommés les keepers, qui réceptionnent les colis des transporteurs clients de la start-up, comme DHL ou Colissimo et proposent des rendez-vous automatiquement aux destinataires finaux. "Nous avons vu du potentiel dans la création de micros hubs chez des particuliers pour collecter, déposer et livrer des colis, témoigne Jessie Toulcanon. Les transporteurs ont un besoin de mieux livrer car les échecs de livraison sont un problème qui leur coûte cher et alourdit leur empreinte carbone. Nous proposons un service de proximité, plus humain, pratique et flexible au niveau des horaires", ajoute-t-elle. Les keepers, sont principalement des femmes ou des freelances, qui gagnent entre 50 et 200 euros par mois grâce à ce service d'entraide.

Un déploiement national

Pickme propose donc de la livraison chez des voisins-relais dans un rayon de 450 mètres en zone urbaine et à des horaires flexibles. La solution de la start-up ne s'adresse pas qu'aux grandes villes : Pickme s'est déployé sur l'ensemble du territoire mi-novembre 2022, après un lancement dans le Sud-ouest en juillet dernier et dans l'Est en septembre. "Nous étions attendus sur le rural et cela représente déjà 30% de nos livraisons", se félicite la CEO de Pickme.

Avec cette levée de fonds, l'entreprise entend poursuivre son développement et renforcer son équipe de 12 personnes avec le recrutement de 25 talents sur deux ans, principalement dans les équipes tech et customer care.