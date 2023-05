L'e-commerce croît grâce aux services et au voyage, la vente de produits BtoC flanche

Le marché de l'e-commerce progresse de 20,2% sur un an au premier trimestre 2023 pour un chiffre d'affaires de 39,2 milliards d'euros. Le secteur des voyages et loisirs enregistre son 6e trimestre de hausse consécutive.

Au premier trimestre 2023, les ventes de services continuent de soutenir la croissance de l'e-commerce français quand les ventes de produits, elles, stagnent, selon le bilan trimestriel de l'e-commerce dans l'Hexagone de la Fevad, présenté ce jeudi 25 mai 2023. Sur les trois premiers mois de l'année, le marché du commerce électronique a enregistré une croissance de 20,2% sur un an, contre 11,8% sur la même période l'an dernier. Le chiffre d'affaires de l'e-commerce, produits et services réunis, atteint 39,2 milliards d'euros au premier trimestre 2023, soit 6,5 milliards de plus qu'en 2022. Le nombre de transactions est en hausse de 9,2% et s'élève à 577 millions contre 529 millions au premier trimestre 2022. Le nombre de site marchands actifs augmente de 5% ce trimestre, de manière moins rapide que l'an dernier, quand ce chiffre progressait de 11% sur la même période.

Dans le détail, ce sont les services qui donnent du dynamisme au marché avec une progression de 36% sur un an. Cette croissance repose notamment sur les performances du secteur des voyages et loisirs qui enregistre une hausse de 52% sur la période et un 6ème trimestre de progression.

Les ventes de produits stagnent

Les produits n'enregistrent pas la même dynamique que les services : ils restent stables avec une croissance de 1% au premier trimestre 2023. D'après la Fevad, "cette stagnation tient aux arbitrages de consommation opérés par les consommateurs en faveur du secteur de l'alimentaire, moins présent en e-commerce". Sur la période, le montant moyen des transactions progresse de 10,1% à 68 euros contre 62 euros il y a un an. Là aussi, cette hausse est liée à l'augmentation du panier moyen des services. "Le montant moyen des transactions en matière de produits reste relativement stable malgré le contexte inflationniste, ce qui induit des arbitrages de consommation sur certains produits", souligne la Fevad.

Sur les sites leaders du panel iCE 100 de la Fevad, son indice dédié au commerce électronique, les ventes de produits grand public sont stables à -0,1% sur 1 an. La catégorie meuble et décoration résiste à +1% quand la catégorie habillement et mode recule de 3%, la beauté de 4% et les produits techniques accusent le coup à -11%. Les ventes B2B sont en croissance de 4,8% par rapport au premier trimestre 2022 et les ventes réalisées sur les places de marché du panel iCE 100 progressent elles de 2%.