L'e-commerce européen en croissance de 12%, la France championne de la 2e main

Dans une étude publiée ce 14 septembre, Foxintelligence révèle les principales tendances en Europe du retail observées au mois d'août 2023.

Quels secteurs du e-commerce concentrent le plus de dépenses ? Quel est le poids des marketplaces et celui des produits reconditionnés ? Quelles entreprises possèdent la plus grosse part de marché ? Pour répondre à ces questions, Foxintelligence dévoile ce 14 septembre son premier baromètre mensuel basé sur les achats en ligne de 5 millions d'e-shoppers dans cinq pays européens : la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Premiers enseignements, l'e-commerce a connu ces douze derniers mois une croissance de 13% en valeur et de 12% en volume en Europe comaprés aux 12 mois précédents. En France, les deux secteurs qui possèdent la plus grosse part de marché sont l'high tech (20%) et la mode (17%). A l'inverse, le commerce de proximité ne représente que 4% de parts de marché. On retrouve des chiffres presque similaires chez nos voisins européens où la high-tech et la mode sont également en tête.

Les Français champions du reconditionné

La high-tech et la mode sont particulièrement concernés par l'achat de produits reconditionnés (11,8% pour la high-tech) et de produits de seconde main (7,4% pour la mode), en Europe. Toutes catégories confondues, le marché du reconditionné représente en France 10,1% du marché total. C'est plus que n'importe quel autre pays concerné par l'étude.

A propos des marketplaces, leur poids dans l'e-commerce en France s'élève à 30%. Le rapport entre ces plateformes et les retailers est plus équilibré chez nos voisins (notamment en Allemagne et en Italie où elles représentent près de 45% du e-commerce).