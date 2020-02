Vous avez jusqu'au 28 février pour candidater au Grand Prix du Brand Content

Cet événement organisé par Prache Media Event met chaque année à l'honneur les meilleures stratégies de contenu de marques.

Le Grand Prix du Brand Content, qui récompense les meilleures stratégies de contenu de marques, revient pour une 11e édition le 23 avril prochain à la Cigale. Les producteurs de contenus au service des marques ont jusqu'au 28 février 2020 pour déposer leur candidature. Petite nouveauté cette année, le Grand Prix s'ouvre un peu plus à l'international en renforçant son partenariat avec la Branded Content Marketing Association (BCMA). Un partenariat qui se concrétise par l'apparition d'une conférence sur les best-practices à l'international en ouverture de la remise des Prix, de même que la création d'une catégorie dédiée aux campagnes réalisées par des sociétés françaises et diffusées à l'international. Autre nouveauté : la création d'un prix spécial en association avec les étudiants de Sup de Pub. Ce prix, décerné par des étudiants de l'école, récompensera le format brand content le plus inspirant.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comme chaque année, un jury pluridisciplinaire et prestigieux se réunira les 19 et le 31 mars prochain pour sélectionner les lauréats. Seront pris en compte : la pertinence de la stratégie, la créativité de la campagne et les résultats obtenus. Pour rappel, la classification des dossiers de candidature est faite de manière sectorielle. Pour participer, les producteurs de contenus peuvent déposer leur dossier d'inscription ici.