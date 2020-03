Nuit des Rois : découvrez les lauréats de l'édition 2020

L'événement, qui récompense les meilleurs dispositifs du marché du marketing digital dans sept catégories, s'est tenue ce jeudi 5 mars pour la septième année.

La Nuit des Rois a fait son retour ce jeudi 5 mars à Paris. Le JDN était à nouveau partenaire de cette soirée organisée par les fondateurs du spécialiste du marketing Viuz, Patrick Kervern et Andres Menajovsky. Au programme : une soirée qui récompense les meilleurs dispositifs du marché du marketing digital dans 7 catégories : multicanal, commerce connecté et drive to store, display ads, social, new experiences, fail et success et espoir. La cérémonie se déroulait dans l'enceinte du Pavillon Cambon-Capucines, à deux pas de la place Vendôme.

Le Grand Prix , qui était décerné au meilleur dispositif parmi les gagnants de chaque catégorie, est revenu à Lunchr. Le spécialiste des titres-restaurants est récompensé pour sa première campagne, conçue par l'agence Belle et orchestrée par Remind-PHD, mettant en scène des patrons emblématiques de la tech, comme Marc Simoncini, Xavier Niel ou Fleur Pellerin.

Voici les autres lauréats :