Les summer online meetings des BigBoss débutent ce 30 juin

Invité d'honneur de cette première édition 100% digitalisée, Mohamed Eldjendoub, head of digital AMI Pacific chez Renault, partage ses attentes dans une vidéo.

C'est ce mardi 30 juin à 14h que démarre la toute première édition des Summer online meetings, la version 100% digitalisée de la Summer edition des BigBoss dont le JDN est partenaire. Mohamed Eldjendoub, head of digital AMI Pacific chez Renault et invité d'honneur de cette édition, échange en amont de l'événement avec Alexandre Nobecourt, DGA communautés et contenus chez les BigBoss. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cet événement qui met en relation décideurs et prestataires dans le cadre de rendez-vous one to one de 15 minutes.