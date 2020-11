Marketing local : plus fort que le covid, Deepreach lève 8,2 millions d'euros

Le spécialiste français de la communication locale veut ouvrir des bureaux en Allemagne et au Royaume Uni. Il table sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

Le spécialiste français du marketing local Deepreach officialise une nouvelle levée de fonds de 8,2 millions d'euros menée par son fondateur, Jean-Pierre Remy (qui a dirigé SoLocal pendant 8 ans), et des investisseurs privés. Les nouveaux fonds doivent faire de la solution SaaS, qui aide les agences à gérer les campagnes multi-emplacements de leurs clients retailers, le "numéro 1 mondial du marketing local", déclare Jean-Pierre Remy. Une ambition qui passe par l'ouverture de bureaux à l'étranger, en Allemagne et au Royaume-Uni. "C'est prévu pour 2021, précise-t-il. Nous gérons déjà quelques campagnes internationales depuis Paris mais nous aurons besoin de collaborateurs sur place pour accompagner les filiales de nos clients." Une implantation en Europe du Sud, en Espagne notamment, est aussi envisagée. De quoi faire monter les effectifs d'une quarantaine à 60 voire 70 personnes, d'ici la fin de l'année.

"Le marketing local se défend beaucoup mieux que le marketing national car les marques ont plus que jamais besoin de communiquer sur leur proximité avec les clients"

Deepreach semble faire mieux que résister à la crise du coronavirus qui a bouleversé le monde de la communication (les investissements digitaux ont chuté de 8% au premier semestre 2020, selon l'Observatoire de l'ePub). La plateforme devrait réaliser un chiffre d'affaires proche des 10 millions d'euros cette année, selon son fondateur. Une performance bluffante pour une entreprise qui totalisait 17 000 euros de chiffre d'affaires au termes de son premier exercice comptable, le 30 juin 2019, après quelques mois d'existence. "L'année prochaine, nous espérons être quelque part entre 20 et 30 millions d'euros de CA", ajoute le dirigeant. L'essor des circuits-courts, du click and collect et du drive to store sont, en ces temps difficiles, autant de leviers de croissance du marketing local, à en croire Jean-Pierre Remy. "Le marketing local se défend beaucoup mieux que le marketing national car les marques ont plus que jamais besoin de communiquer sur leur proximité avec les clients." Le dirigeant de Deepreach rappelle que le marketing local a dépassé le marketing national en termes d'investissements aux Etats-Unis cette année.

Côté commercial, Deepreach garde un même cap : travailler en priorité avec les agences. "L'accueil du marché nous a confortés dans notre choix initial, qui est de mettre notre technologie à disposition des agences et des régies locales qui veulent faire de l'extension d'audience", explique Jean-Pierre Remy. Deepreach ne facture pas de frais de set-up mais des coûts d'usage (20% de commission sur les budgets médias achetés via la solution). "Cela nous permet de scaler le gain de nouveaux clients." Une nouvelle agence permet à Deepreach de toucher d'un coup 5, 10, 20 nouveaux clients ou plus selon les situations. La solution s'est toutefois ouverte à quelques rares annonceurs qui ont internalisé l'achat média.

DOOH,TV segmentée et Waze

Les fonds levés vont permettre à Jean-Pierre Remy d'investir dans le cœur de sa solution : la technologie. "Deepreach, c'est un meta DSP qui doit automatiser les connexions avec un maximum de sources d'inventaires." Dans son viseur, Waze, le GPS de Google qui s'est ouvert à la publicité, mais aussi la télévision segmentée et le digital out of home (DOOH). Le dirigeant de Deepreach veut également affiner les algorithmes qui lui permettent d'identifier les leviers à activer selon les typologies d'audience. "On est complètement cookieless car on combine statistique et analyse contextuelle pour identifier les environnements les plus efficaces." Il s'agira, pour y arriver, de renforcer les équipes de data science. "On a une très bonne base en France. Maintenant, il va falloir transférer ces compétences dans nos futurs bureaux de Berlin et Londres."