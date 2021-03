Les BigBoss digitalise sa programmation pour l'ensemble du 1er semestre 2021

Le spécialiste de l'événementiel BtoB a décidé de décliner les 7 événements qu'il avait prévus dans une version virtuelle. La Summer Edition se tiendra, cette année encore, en ligne.

Le calendrier de déconfinement plutôt flou du gouvernement français contraint les spécialistes de l'événementiel à naviguer à vue. Le géant de l'événementiel BtoB, les BigBoss, partenaire du JDN, ne fait pas exception. Le groupe dirigé par Hervé Bloch vient donc de prendre une décision radicale : digitaliser l'intégralité de sa programmation du premier semestre. Soit sept événements dédiés à la data, à la banque et assurances, au loisir et d'autres verticales. "Forte de la réussite et de la performance des Winter Online Meetings et de l'acquisition de la solution technologique Vimeet, la marque les BigBoss est plus que jamais armée pour poursuivre sa promesse et son engagement d'accompagner ses communautés business dans le déploiement de leurs projets", justifie son fondateur Hervé Bloch.

Son rassemblement phare, la Summer edition, qui réunit chaque année près de 700 décideurs et acteurs du digital, se déclinera donc cette année encore dans une version virtuelle. L'édition se tiendra le 11 juin de 8h30 à 16h. Au programme : 4 900 rendez-vous one to one affinitaires de 7 minutes, organisés en amont via des algorithmes de matchmaking pour faire coïncider projets et solutions. Comme chaque année, un jury se réunira pour choisir les solutions les plus innovantes. Il sera présidé par Juliette Bron, vice-présidente data et digital de Disneyland Paris. "Sous réserve, et en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et d'un retour progressif au présentiel, des happenings "happy few", en physique, pourraient être également proposés dans la programmation de l'événement pour retrouver la dimension humaine qui anime la marque lesBigBoss et ses communautés", précise toutefois l'organisation.

Le jury de la Summer edition 2021. © Capture d'écran BigBoss

Les BigBoss officialise par ailleurs le lancement de la BigBoss Academy, un programme de formation professionnelle destiné aux prestataires pour optimiser leurs performances business dans le cadre de la participation à des événement d'affaires BtoB. Objectif : les rendre encore plus performants lorsqu'ils se rendent à un événement BigBoss...