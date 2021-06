La Nuit des Rois se décline en matinale le 17 juin prochain

Organisé par Viuz, le prix qui récompense les meilleurs dispositifs de marketing digital se tiendra le 17 juin prochain en matinée.

C'est un autre des effets du coronavirus, le grand rassemblement des spécialistes du marketing, la Nuit des Rois, qui est organisé par les fondateurs de Viuz, Patrick Kervern et Andres Menajovsky, a dû se réinventer. La cérémonie, qui se tenait d'habitude en soirée et de manière physique, se tiendra cette année en virtuel et en matinée. Elle sera, en outre, ouverte à tous. Les membres du jury dévoileront donc le 17 juin prochain, de 10h30 à 12h15 le palmarès dans plusieurs catégories : multicanal, commerce connecté et drive to store, pub digitale, social media, new experiences et espoir.

Pour vous inscrire : cliquer ici.

Voici la liste des nominés :

Multi-canal :

Meetic x La Flamme / Socialyse Paris

Citroën / Media.Figaro, 14 Haussmann

Pilot Pen /

Social :

Philips / Avent Media

Carte Noire / BETC Fullsix

YSL Beauté / Awin

BEL – La Vache Qui Rit / Spark Foundry

Jennyfer / Unify BtoB :

Microsoft Hololens / Brainsonic

IVECO / Gyro

IBM / Ogury, Mindshare

La Poste / Invox

Publicité digitale :



Mattel / Cdiscount Advertising

Hyundai / Waze, Ekstend

Zeiss / Gyro et Dentsu

Publicité digitale :

Espoir :

Nowengo / Kernix

Adressable.tv (France TV Publicité)

Impact +

New experiences :

France Rugby / Accenture Interactive

MACIF

Meetic

La Poste /

New experiences :

Good et Impact :

EDF / BETC Fullsix

Return - Veepee

Solidarité Coups Durs - MACIF

Goodeed / TF1 Publicité



Data et CRM :

Magimix / Unify

Renault / OMD

LEGO / TVTY

Data et CRM :

Corporate, RH et institutionnel :

Adecco

BNP Paribas Assets / Brainsonic

La Poste / Havas Paris

Naturalia x KissKissBankBank / Blue449

Commerce connecté et drive to store :

La Redoute / Le Parisien

Intermarché / Vectaury, Kairos Fire, Zénith

PSA Retail / What the shop

Lancaster / Woo

Autosur / Solocal

Coups de coeur :

Aides / Unify

Hubertine Auclert / Woo

Les restos du cœur / Blue449, Unify, Engie

Frères des pauvres / Josiane

ONU Femmes France