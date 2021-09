Pour la rentrée, les BigBoss renoue avec le présentiel

Le groupe fondé par Hervé Bloch a près de 14 événements à son programme. La Winter edition bien sûr, mais aussi une journée gaming et esport, ainsi qu'une soirée de gala.

Les BigBoss, le spécialiste de l'événementiel BtoB, dont le JDN est partenaire, entame une rentrée chargée. Avec au programme pas moins de 14 événements en présentiel d'ici la fin de l'année et trois sessions de sa BigBoss Academy, le programme certifiant permettant aux prestataires d'optimiser leurs performances de pitch et de networking. Parmi les nouveautés, on peut citer la création d'une journée Gaming et esport, prévue le 16 novembre à Paris. "Un rendez-vous BtoB inédit et exclusif pour permettre aux décideurs du digital marketing et de la communication de décrypter les enjeux et les bénéfices d'investir les canaux du gaming et de l'esport", explique le fondateur des BigBoss, Hervé Bloch. Des canaux qui prennent de plus en plus de poids dans le mix média de toutes ces marques désireuses de toucher les 15-35 ans. Des experts du domaine apporteront leur éclairage et retours d'expérience. Comme toujours avec les BigBoss, il faudra compter avec des rencontres one to one en speed dating.

Les BigBoss va un peu sortir de Paris dans le cadre de sa nouvelle verticale IT et Cybersécurité dédiée aux DSI, CISO et RSSI de grandes entreprises, qui se déroulera les 18 et 19 novembre à Bordeaux. Est également prévue l'organisation de la première soirée de gala du groupe, le 23 novembre prochain à la salle Wagram, à l'occasion de laquelle seront communiqués les classements des décideurs les plus influents dans quatre univers : digital et ecommerce, communication et marketing, IT et Data, Finance et RH. Un parterre de 250 personnalités est attendu, avec comme premier invité d'honneur et intervenant le président du Club Med, Henri Giscard d'Estaing.

Mentionnons enfin la Winter Edition, qui reprendra de l'altitude avec un retour à la montagne du 10 au 12 décembre. Pour ce 15ème opus, la Winter Edition investit l'intégralité des deux resorts Club Med des Arcs. Plus de 600 participants sont attendus pour cette édition dont la programmation n'est pas encore connue. On sait en revanche déjà le nom du président du jury de cette édition. Il s'agit d'Emmanuel Puga Pereira, CDO du groupe BPCE.